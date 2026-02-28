Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

Vazduh je jutros nezdrav u Kaknju, Zenici, Banjaluci, Tuzli i Sarajevu te se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da indeks kvaliteta vazduha u Kaknju iznosi 185, Zenici 165, Banjaluci 162, Tuzli 153, a u Sarajevu i Ilijašu po 152, što spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji tokom boravka napolju moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja.

U Visokom je indeks 145, u Lukavcu 130, Maglaju 120, Hadžićima 111 i Tešnju 103, te je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

U Jajcu je indeks 99, Vogošći 98, Livnu i Travniku 79, Mostaru 67, a Bihaću 59, što ukazuje na umjereno zagađen vazduh.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.