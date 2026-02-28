U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

Izvor:
Mladić M.O. (19) iz Kozarske Dubice poginuo je noćas u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko tri časa ujutro.
On je vozilom marke mercedes sletio sa kolovoza.
"Policijskoj stanici Kozarska Dubica noćas oko tri časa iza ponoći prijavljeno je da je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kozarskoj Dubici jedno lice smrtno stradalo", saopštili su iz PU Prijedor.
