U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

Izvor:

ATV

28.02.2026

09:51

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Mladić M.O. (19) iz Kozarske Dubice poginuo je noćas u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko tri časa ujutro.

On je vozilom marke mercedes sletio sa kolovoza.

"Policijskoj stanici Kozarska Dubica noćas oko tri časa iza ponoći prijavljeno je da je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kozarskoj Dubici jedno lice smrtno stradalo", saopštili su iz PU Prijedor.

Живко Бакић

Hronika

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

Saobraćajna nesreća

Kozarska Dubica

tragedija

