Isplivale prve fotografije hapšenja osumnjičenog za ubistvo Bakića

Pripadnici UKP uhapsili su muškarca za koga se sumnja da je učestvovao u ubistvu Živka Bakića u Sopotu!
Na fotografiji hapšenja vide se pripadnici UKP koji su osumnjičenog R.S. (29) presreli nasred ulice nakon čega su ga oborili na zemlju i vezali.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Jedan od navodnih vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler Živko Bakić, podsetimo, ubijen je sredinom januara u blizini Sopota kada je bio u dozvoljenoj šetnji tokom izdržavanja kućnog pritvora sa nanogvicom.
Policija je inače nekoliko dana posle likvidacije Bakića uhapsila jednog muškarca za koga se sumnja da je direktni izvršilac, prenosi Telegraf.
