Isplivale prve fotografije hapšenja osumnjičenog za ubistvo Bakića

Хапшење осумњиченог за убиство Живка Бакића
Foto: MUP Srbije

Pripadnici UKP uhapsili su muškarca za koga se sumnja da je učestvovao u ubistvu Živka Bakića u Sopotu!

Na fotografiji hapšenja vide se pripadnici UKP koji su osumnjičenog R.S. (29) presreli nasred ulice nakon čega su ga oborili na zemlju i vezali.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

njemacka zastava

Svijet

Njemačka vojska primila u službu više od 3.000 maloljetnika

Jedan od navodnih vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler Živko Bakić, podsetimo, ubijen je sredinom januara u blizini Sopota kada je bio u dozvoljenoj šetnji tokom izdržavanja kućnog pritvora sa nanogvicom.

Policija je inače nekoliko dana posle likvidacije Bakića uhapsila jednog muškarca za koga se sumnja da je direktni izvršilac, prenosi Telegraf.

Živko Bakić

hapšenje

Ubistvo

