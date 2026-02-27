Logo
Njemačka vojska primila u službu više od 3.000 maloljetnika

Izvor:

Telegraf

27.02.2026

22:41

Њемачка војска примила у службу више од 3.000 малољетника
Foto: Pixabay

Njemačke oružane snage, odnosno Bundesver, saopštile su u petak da su prošle godine zaposlile 3.131 maloljetnu osobu, što čini oko 13 odsto svih novih regruta.

Ove podatke je Bundesver dostavio kao odgovor na upit stranke Die Linke u parlamentu, a prvi ih je objavio magazin Der Spiegel.

Затвор

Svijet

Srpski Eskobar iz Laktaša u centru skandala: Predsjedničkom kandidatu kupio auto

Odgovor pokazuje da je 2.690 mladića i 441 djevojka imalo 17 godina na početku službe, što odgovara broju od 12,5 odsto svih novih vojnika. Ukupno je 638 maloljetnih vojnika napustilo snage prije vremena. Većina je dala ostavku, dok je manji broj bio otpušten.

Stranka je istakla da ovaj broj predstavlja najviši nivo regrutacije 17-godišnjaka do sada.

Predsjednica poslaničkog kluba Die Linke, Hajdi Rajhinek, nazvala je taj razvoj katastrofalnim i optužila vladu za neodgovorne prakse regrutacije putem ciljane propagande Bundesvera u školama.

"I, nažalost, očigledno sa uspjehom", dodala je.

Пожар у Брчком

Hronika

Povrijeđeni u požaru u Brčkom otpušteni iz bolnice

Dobrovoljna služba u Bundesveru dozvoljena je od 17. godine uz pristanak roditelja.

Raniji odgovori vlade dostupni iz parlamenta pokazuju da je Bundesver prethodne godine imao 2.203 novoosnovana maloljetna lica, odnosno 10,9 odsto svih novih vojnika, dok je 2023. godine bilo 1.996, odnosno 10,6 odsto, a 2022. godine 1.773, odnosno 9,4 odsto, koji su bili mlađi od 18 godina.

