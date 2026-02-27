Tramp o ukidanju sankcija Rusiji: Želim da se to desi

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će podržati ukidanje sankcija Rusiji ukoliko se postigne sporazum o rješavanju sukoba u Ukrajini.

- Želim da ukinem sankcije (Rusiji), ali prvo moramo da okončamo ovaj sukob - rekao je Tramp tokom sastanka sa novinarima u Bijeloj kući, a prenose RIA Novosti.

Prije toga je Tramp istakao da bi želio da se sukob završi što prije.

Posljednja runda razgovora između Rusije, SAD i Ukrajine održana je u Ženevi 17. i 18. februara. Nakon razgovora, Vladimir Medinski, šef ruske delegacije i pomoćnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, najavio je da će se novi sastanak održati u bliskoj budućnosti.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da je Rusija spremna da teži pregovaračkom rješenju ukrajinske krize, nadograđujući se na dogovore koje su postigli predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp na samitu na Aljasci.