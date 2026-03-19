Njemački mediji o slučaju njegovateljice iz BiH kojoj prijeti deportacija

Njegovateljica iz Bosne i Hercegovine našla se u birokratskom “vakuumu” jer joj nakon gubitka radne dozvole prijeti deportacija iz Njemačke.

Njemački mediji pišu o slučaju M.M. (56) iz BiH, koja ne želi pred kamere, a čija životna priča je više nego teška. Ona živi u strahu od bivšeg muža, iako je on hiljadu kilometara daleko, ali je i u strahu zbog nesigurne situacije u kojoj se našla. Ovoj 56-godišnjakinji prijeti deportacija u zemlju porijekla, koju Njemačka smatra sigurnom zemljom. Uprkos teškom životu, ona je uspjela da u Njemačkoj pronađe posao u domu za stare i mali stan. Sada je sve pod velikim znakom pitanja, prenose Nezavisne.

Taj posao je, međutim, upravo izgubila, jer joj je kancelarija za strance oduzela radnu dozvolu, pa je Karitas morao da je otpusti. Od tada, ona prima socijalnu pomoć i time se, protiv svoje volje, uklapa u negativnu sliku o migrantima koji „žive na teret njemačke države“. Mnogi njen slučaj stavljaju u isti kontekst kao i slučaj višestruko osuđivanog Huse B., kojeg već 19 godina pokušavaju bezuspješno da deportuju. Ali, ova dva slučaja se umnogome razlikuju.

Školovana medicinska sestra

Riječ je o ženi koja već drugi put u Njemačkoj. Naime. još 1992. pobjegla je sa sestrom od rata u BiH i u Kelnu upoznala sunarodnika. Oboje su se nakon završetka rata vratili u domovinu, vjenčali, dobili sina, a onda su nastali problemi: muž je bio alkoholičar, nasilan i zlostavljao bivšu suprugu i dijete, čak i nakon razvoda. Živjeli su u strahu, a onda su spakovali stvari i pobjegli kod njene sestre, koja je ostala u Njemačkoj, na desnoj obali Rajne u Kelnu

M.M. je imala završenu obuku za medicinsku sestru i pokušala da podnese zahtjev za radnu vizu. Preduslov za to bio je da može da priloži ugovor o radu. Pošto je imala više od 45 godina, ugovor je morao da potvrdi da prima visoku platu. To je, ipak, bilo van njenih mogućnosti. Tako su se majka i sin snalazili sa turističkim vizama koje su isticale nakon tri mjeseca. Nakon toga, njen boravak je postao ilegalan i dospjela je u birokratsku proceduru kancelarije za strance. Preopterećena formularima, rokovima i izjavama, M.M. je angažovala advokata koji od tada vodi postupak protiv deportacije.

Poslodavac na njenoj strani

Poslodavac se oglasio povodom njenog slučaja, naglasivši njenu profesionalnu perspektivu i dokazanu integraciju. Kroz program „Chance plus“ Karitasovog udruženja, koji se posebno trudi da izbjeglim osobama obezbijedi posao, uspjela je da počne da radi kao njegovateljica u domu za stare i u početku je dobila radnu dozvolu.

„Kako se ispostavilo, to je vjerovatno bila greška“, kaže M.M. Sada su vlasti to primijetile tu proceduralnu grešku i oduzele joj dozvolu, dok je postupak deportacije i dalje u toku. Tokom marta BAMF bi trebalo da donese konačnu odluku.

M.M. sada čeka rasplet, bez posla – a njen bivši poslodavac u opširnoj izjavi kancelariji za strance, zauzeo se za M.M. i naglasio njene „izvanredne radne rezultate i motivaciju“, njenu profesionalnu perspektivu i dokazanu integraciju.

„U njemačkom sektoru njege vlada ogroman nedostatak stručnog kadra, što se ogleda u brojnim slobodnim radnim mjestima, malom broju kandidata i velikom radnom pritisku“, naglašava Karitas.

Kancelarija za strance ne može da odluči drugačije

Kancelarija za strance, prema sopstvenim navodima, nema mogućnost da odluči drugačije: „Zakon o boravku propisuje da osobi koja ima tolerisani boravak, a dolazi iz sigurne zemlje porijekla – kao što je u ovom slučaju Bosna i Hercegovina – nije dozvoljeno da obavlja radnu d‌jelatnost“, navodi se u njihovom saopštenju. „Kancelarija za strance ovd‌je nema diskreciono pravo, već je obavezna da primijeni zakon.“

Ipak, mediji se na kraju pitaju kako ne primjenjuju zakon i tolerišu osuđivanog Husu B. skoro 20 godina, dok slučajeve poput M.M. deportuju.