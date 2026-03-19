Ova evropska zemlja je ograničila cijenu struje

Portugalska Vlada odobrila je zakon koji joj omogućava da privremeno ograniči cijene električne energije za domaćinstva i većinu preduzeća.

Međutim, iberijsko veleprodajno tržište daleko je ispod nivoa koji bi pokrenuo njegovu upotrebu.

Ministar Antonio Leitao Amaro rekao je da će, ukoliko se dostigne taj kritični nivo, biti proglašena energetska kriza i Vlada će moći da preduzme mjere za podršku domaćinstvima i preduzećima, isključujući samo veoma velike kompanije.

Prema njegovim riječima, ograničenja cijena električne energije biće praćena mjerama energetske efikasnosti, pri čemu će domaćinstva morati da smanje potrošnju na 80 odsto nivoa iz prethodne godine, a kompanije na 70 odsto.

Mehanizam zaštite potrošača biće primijenjen ako maloprodajne cijene električne energije porastu za više od 70 odsto ili pređu 2,5 puta petogodišnji prosjek, prelazeći tako 180 evra po megavat-času.

"Ove mjere intervencije na tržištu uključuju mogućnost ograničavanja maloprodajnih cijena električne energije ili određivanja cijena ispod troškova proizvodnje", rekao je Amaro na konferenciji za novinare nakon sastanka Vlade.

On je dodao da bi Vlada pokrila početne troškove podrške koji bi kasnije bili nadoknađeni.

Cijena električne energije na iberijskom veleprodajnom tržištu danas je iznosila oko 37,6 evra po megavat-času.

Širom svijeta raste zabrinutost da će troškovi energije povezani sa američko-izraelskim ratom protiv Irana naštetiti globalnoj ekonomiji i finansijski opteretiti domaćinstava, prenosi Srna.