Šok: Alkaraz ne igra ni na Vimbldonu

Autor:ATV
Komentari:0
Karlos Alkaraz je objavio na svom Instagramu da neće igrati na Vimbldonu ove godine.
Karlos Alkaraz je šokirao svoje fanove objavom na Instagramu.
"Moj oporavak teče dobro i osjećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da se povučem sa turnira na travi u Kvinsu i na Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastavljamo da radimo kako bih se vratio što prije", napisao je Alkaraz, prenosi Sportal.
