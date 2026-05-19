Šok: Alkaraz ne igra ni na Vimbldonu

Karlos Alkaraz je objavio na svom Instagramu da neće igrati na Vimbldonu ove godine.

"Moj oporavak teče dobro i osjećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da se povučem sa turnira na travi u Kvinsu i na Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastavljamo da radimo kako bih se vratio što prije", napisao je Alkaraz, prenosi Sportal.