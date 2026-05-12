Siner izjednačio Đokovićev rekord

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu pobjedom nad sunarodnikom Andreom Pelegrinom.

Prvi reket sveta je nadigrao 155. na ATP listi za nešto više od sat vremena rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).

Time je Siner izjednačio rekord Novaka Đokovića po broju uzastopnih pobjeda na turnirima iz Masters serije – 31.

Da bi ga oborio, biće potrebno da dobije i sledeći meč u kom će se sastati sa boljim iz duela Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili.

Kada je riječ o današnjem susretu, Siner je demonstrirao kvalitet u italijanskom okršaju i nijednog momenta nije dovodio u pitanje svoj plasman u četvrtfinale.