Siner izjednačio Đokovićev rekord

12.05.2026 18:45

Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu pobjedom nad sunarodnikom Andreom Pelegrinom.

Prvi reket sveta je nadigrao 155. na ATP listi za nešto više od sat vremena rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).

Time je Siner izjednačio rekord Novaka Đokovića po broju uzastopnih pobjeda na turnirima iz Masters serije – 31.

Da bi ga oborio, biće potrebno da dobije i sledeći meč u kom će se sastati sa boljim iz duela Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili.

Kada je riječ o današnjem susretu, Siner je demonstrirao kvalitet u italijanskom okršaju i nijednog momenta nije dovodio u pitanje svoj plasman u četvrtfinale.

Hantavirus se širi Evropom: Dva nova slučaja zabilježena u Ukrajini

Drama u Austriji: Podignuti borbeni avioni zbog Amerikanaca

Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice: Kamiondžija pregazio mladog radnika

Predstavnik Kine u SB UN: Ostajemo pri svom stavu - Šmit nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti

Šok u Madridu! Propisno se obrukao jedan od najboljih tenisera svijeta

Prijedor domaćin ITF turnira: Teniseri u borbi za 15 ATP bodova

Umro bivši Grend slem šampion, ispisao je istoriju na Ju-Es Openu

Sabalenka zanijemila u Rimu: Razbijena vaza stara 2.000 godina

