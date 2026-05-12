Siner izjednačio Đokovićev rekord

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu pobjedom nad sunarodnikom Andreom Pelegrinom.
Prvi reket sveta je nadigrao 155. na ATP listi za nešto više od sat vremena rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).
Time je Siner izjednačio rekord Novaka Đokovića po broju uzastopnih pobjeda na turnirima iz Masters serije – 31.
Da bi ga oborio, biće potrebno da dobije i sledeći meč u kom će se sastati sa boljim iz duela Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili.
Kada je riječ o današnjem susretu, Siner je demonstrirao kvalitet u italijanskom okršaju i nijednog momenta nije dovodio u pitanje svoj plasman u četvrtfinale.
Cruise control 🚢 — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026
Jannik Sinner eases Past Pellegrino 6-2 6-3 and collects his 31st consecutive Masters 1000 match victory!#IBI26 pic.twitter.com/Z3b5Hl9pv5
