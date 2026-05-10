Sabalenka zanijemila u Rimu: Razbijena vaza stara 2.000 godina

Masters u Rimu i ove godine ne privlači pažnju samo zbog vrhunskog tenisa, već i zbog zanimljivih scena van terena koje su postale viralne među navijačima širom svijeta.

Organizatori turnira ovog puta su otišli korak dalje i pripremili nesvakidašnji "eksperiment“ – skrivenu kameru u kojoj su teniseri i teniserke dovedeni u situaciju koja je djelovala kao pravi šok.

Društvo Banjalučki penzioner na pragu 100. godine i dalje u radnom odnosu

Učesnicima, među kojima su bili Arina Sabalenka, Stefanos Cicipas, Andrej Rubljov i Iga Švjontek, predstavljena je izuzetno vrijedna antička vaza iz doba Rima, stara više od 2.000 godina. Sve je djelovalo kao ozbiljna muzejska prezentacija, a sportistima je predmete od neprocjenjive vrijednosti predstavila arheološkinja koja ih je upoznala sa njihovim istorijskim značajem.

Međutim, pravi šok usledio je u trenutku kada je vaza "slučajno“ pala i razbila se na komade pred očima učesnika. Reakcije su bile trenutne i potpuno iskrene – od nevjerice do šoka i hvatanja za glavu.

Nauka i tehnologija Ove aplikacije su opasnost, odmah ih brišite

Posebno su se izdvojile reakcije Sabalenke, koja je u nevjerici gledala u razbijene fragmente, dok je Cicipas instinktivno skočio i uhvatio se za glavu, očigledno šokiran prizorom. Grčki teniser, poznat po tome da dolazi iz zemlje sa bogatom antičkom istorijom, djelovao je posebno pogođeno scenom.

Cijeli događaj ubrzo je postao viralan, a organizatori su još jednom pokazali da Masters u Rimu umije da spoji sport, zabavu i neočekivane momente koji se dugo pamte.

(Telegraf)