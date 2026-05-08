Dino Prižmić otkrio šta mu je Đoković rekao poslije meča

08.05.2026 21:59

Дино Прижмић на мечу против Новака Ђоковића на Мастерсу у Риму
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Novak Đoković poražen je od Dine Prižmića sa 2:1 u 2. kolu Mastersa u Rimu. Poslije meča, hrvatski teniser se oglasio i otkrio neke detalje.

On je istakao da cijeni srpskog tenisera, i otkrio dio razgovora na mreži.

Na kraju meča, Novak Đoković je uz osmijeh zagrlio svog protivnika. Poslije meča, Prižmić je otkrio šta mu je Novak rekao.

Ђоковић на мечу против Прижмића

"Rekao mi je da misli da se mnogo bolje krećem. Veoma je srećan jer mi je, i kada sam igrao protiv njega na Australijan Openu, rekao mnogo stvari, tako da ga zbog toga izuzetno poštuje", rekao je Prižmić i dodao:

"Mislim, poslije tog meča protiv Novaka, dogodilo se mnogo stvari sa mojom povredom, pa možda nisam bio spreman za ovu veliku scenu. Ali sada se osjećam veoma dobro, tako da samo želim da nastavim ovako, i to je to".

Potom, mladi teniser je ponovio koliko poštuje Novaka.

Дино Прижмић слави побједу против Ђоковића

"Trenutno mi je teško bilo šta da kažem. Samo ću reći da gajim veliko poštovanje prema Novaku, on je moj idol, tako da je ovo definitivno bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerovatno, samo želim da ostanem fokusiran i spreman za sljedeći duel", zaključio je Prižmić, prenosi "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

