Dino Prižmić otkrio šta mu je Đoković rekao poslije meča

Novak Đoković poražen je od Dine Prižmića sa 2:1 u 2. kolu Mastersa u Rimu. Poslije meča, hrvatski teniser se oglasio i otkrio neke detalje.

On je istakao da cijeni srpskog tenisera, i otkrio dio razgovora na mreži.

Na kraju meča, Novak Đoković je uz osmijeh zagrlio svog protivnika. Poslije meča, Prižmić je otkrio šta mu je Novak rekao.

"Rekao mi je da misli da se mnogo bolje krećem. Veoma je srećan jer mi je, i kada sam igrao protiv njega na Australijan Openu, rekao mnogo stvari, tako da ga zbog toga izuzetno poštuje", rekao je Prižmić i dodao:

"Mislim, poslije tog meča protiv Novaka, dogodilo se mnogo stvari sa mojom povredom, pa možda nisam bio spreman za ovu veliku scenu. Ali sada se osjećam veoma dobro, tako da samo želim da nastavim ovako, i to je to".

Potom, mladi teniser je ponovio koliko poštuje Novaka.

"Trenutno mi je teško bilo šta da kažem. Samo ću reći da gajim veliko poštovanje prema Novaku, on je moj idol, tako da je ovo definitivno bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerovatno, samo želim da ostanem fokusiran i spreman za sljedeći duel", zaključio je Prižmić, prenosi "Telegraf".