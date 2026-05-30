Milicu Todorović i Kaću Živković žena prijavila za pokušaj ubistva

Voditelj Ognjen Amidžić svojevremeno je ugostio Katarinu Živković i njenu koleginicu Milicu Todorović koje su se prisjetile jedne anegdote dok su živjele zajedno.

Naime, njih dvije prijavila je komšinica za pokušaj ubistva, zbog čega im je na vrata zakucala policija.

- Da li bi opet živjela sa Milicom Todorović? - pitao je voditelj.

Milica je nakon toga otkrila kako je njima bilo dok su živjele zajedno.

- Nama je bilo top, a onda mi je krivo što se Kaća ne ponaša u emisiji kao kod kuće - rekla je Milica.

- Bila je nervozna, shvatila je to ozbiljno - rekla je Kaća.

- Ribale smo terasu sa onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva - dodala je Milica.

Podsjetimo, Milica se sinoć prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja, na koncertu Marije Šerifović u Sava centru.

Ona nije željela da priča sa pripadnicima sedme sile, ali je na kraju rekla kako se snašla u ulozi majke.

- Pustite me da sednem ljudi...kako sam ja mislila da ću da izbegnem slikanje, ne znam...ne priču ću da izbjegnem. Odlično sam Bogu hvala - rekla je Milica na koncertu pripadnicima sedme sile.

- Super sam se snašla, ali ne bih sada...prvi put sam kod Mare nikad nisam uspjela da uhvatim da dođem a toliko sam srećna jer obožavam kad Marija pjeva strane pjesme, ja to slušam privatno tako da jedva čekam - rekla je ona.

(Telegraf)