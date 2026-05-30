Logo
Large banner

Milicu Todorović i Kaću Živković žena prijavila za pokušaj ubistva

Autor:

ATV
30.05.2026 15:43

Komentari:

0
Милицу Тодоровић и Каћу Живковић жена пријавила за покушај убиства
Foto: Youtube

Voditelj Ognjen Amidžić svojevremeno je ugostio Katarinu Živković i njenu koleginicu Milicu Todorović koje su se prisjetile jedne anegdote dok su živjele zajedno.

Naime, njih dvije prijavila je komšinica za pokušaj ubistva, zbog čega im je na vrata zakucala policija.

- Da li bi opet živjela sa Milicom Todorović? - pitao je voditelj.

Milica je nakon toga otkrila kako je njima bilo dok su živjele zajedno.

- Nama je bilo top, a onda mi je krivo što se Kaća ne ponaša u emisiji kao kod kuće - rekla je Milica.

- Bila je nervozna, shvatila je to ozbiljno - rekla je Kaća.

- Ribale smo terasu sa onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva - dodala je Milica.

Podsjetimo, Milica se sinoć prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja, na koncertu Marije Šerifović u Sava centru.

Ona nije željela da priča sa pripadnicima sedme sile, ali je na kraju rekla kako se snašla u ulozi majke.

- Pustite me da sednem ljudi...kako sam ja mislila da ću da izbegnem slikanje, ne znam...ne priču ću da izbjegnem. Odlično sam Bogu hvala - rekla je Milica na koncertu pripadnicima sedme sile.

- Super sam se snašla, ali ne bih sada...prvi put sam kod Mare nikad nisam uspjela da uhvatim da dođem a toliko sam srećna jer obožavam kad Marija pjeva strane pjesme, ja to slušam privatno tako da jedva čekam - rekla je ona.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milica Todorović dijete

Milica Todorović

Pjevačica

pokušaj ubistva

Katarina Živković

Ognjen Amidžić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану

Srbija

Našao ženi poruke u telefonu, pa dobio i batine: Haos u stanu

1 h

0
Промјена времена у Српској: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

1 h

0
Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом

Zanimljivosti

Otkrivena populacija od oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom

1 h

0
Шок на Ролан Гаросу: Још један од фаворита испао од анонимуса

Tenis

Šok na Rolan Garosu: Još jedan od favorita ispao od anonimusa

2 h

0

Više iz rubrike

Бобан Рајовић направио хаос у познатом клубу у Сплиту

Scena

Boban Rajović napravio haos u poznatom klubu u Splitu

2 h

0
Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić napisao pjesmu dok je bio u "Lazi Lazareviću"

3 h

0
Марта Савић

Scena

Veliki povratak Marte Savić: Pjevačica donijela važnu odluku nakon 17 godina

18 h

0
Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда

Scena

Milica Todorović prvi put o sinu Bogdanu

18 h

0

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner