Boban Rajović napravio haos u poznatom klubu u Splitu

Pjevač Boban Rajović započeo je promociju svog novog albuma „Otpisan“, a prva stanica na turneji bio je jedan od najvećih i najpoznatijih klubova u Splitu.

Pred gotovo 2.000 ljudi, koliko klub prima u punom kapacitetu, atmosfera je tokom večeri dostigla vrhunac kada je Rajović odlučio da siđe sa bine i nastavi nastup direktno iz publike. Oduševljeni fanovi okružili su pjevača, dok je obezbjeđenje pokušavalo da isprati situaciju i održi red među prisutnima.

"Nevjerovatna je stvar kada pjevaš iz publike, a ne vidiš nikog svog na bini. Najteže je bilo momcima iz obezbjeđenja, nisu znali šta da rade i kako da iskontrolišu situaciju. Bez obzira na sve, ovo ću pamtiti čitav život - rekao je Boban Rajović nakon nastupa.

Ovaj koncert bio je samo početak promocije novog projekta, za koji pjevač ističe da je uloženo na desetine hiljada evra. Nakon uspješnog starta u Splitu, turneja se nastavlja nastupima u Švajcarskoj i Crnoj Gori.

- Ne žalim apsolutno ni jedan evro. Od utorka mi stiže mnogo poruka i već vidim rezultate kada su nove pjesme u pitanju - zaključio je pjevač.

Sa prvog dijela albuma „Otpisan“ posebno su se izdvojile pjesme „Ruža sa juga“ i „Da, da, da“, koje su za kratko vrijeme privukle veliku pažnju publike. Mnogi su primijetili i Bobanov talenat za glumu u spotovima, pa ne bi bilo iznenađenje da ga u periodu koji dolazi gledamo i u nekom televizijskom projektu ili popularnoj seriji o kojoj se već nagađalo.

