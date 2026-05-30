Troje alpinista iz Letonije poginulo na Aljasci

30.05.2026 14:59

Troje alpinista iz Letonije poginula su pri padu u blizini opasnog prevoja na planini Mekinli na Aljasci, dok je četvrti član ekspedicije spasen, saopštili su američki zvaničnici.

Letonska planinarska grupa saopštila je da su tri člana ekspedicije poginula su kada su pali tokom penjanja u blizini prevoja Denali ka najvišem vrhu Sjeverne Amerike.

Kako prenosi agencija AP, četvrti član tima je spasen, prevezen u bolnicu i u kritičnom je stanju, prenosi AP.

Prema navodima Nacionalne službe parkova SAD, planinari su bili dio sedmočlane letonske ekspedicije koja je prelazila rutu Vest Baters, poznatu po strmim, zaleđenim dijelovima.

Preostalo troje članova ekspedicije evakuisani su sa velike visine.

Služba nacionalnih parkova saopštila je da je izvještaj o nesreći stigao u noći između srijede i četvrtka.

U saopštenju je navedeno da Služba ne objavljuje informacije o žrtvama smrtnih slučajeva dok ne prođe 72 časa nakon što su obaviješteni najbliži članovi porodice.

