Sanja Vučić se šokirala: Obožavalac joj posvetio tetovažu, pjevačica odmah ponosno pokazala svima

Sanja Vučić pohvalila se prvom tetovažom - ali ne na svom, nego na tijelu svog fana.

Pjevačica ima veliki broj obožavalaca koji slušaju njenu muziku, ali je vole i zbog njene duhovitosti i dobronamjernosti.

Sada ju je jedan fan iznenadio kada je istetovirao njen potpis, autogram koji je od pjevačice dobio jednom prilikom.

"Ovo je potpis moje inspiracije, Sanje Vučić. Hvala ti što si i moje najbolje i najgore dane učinila svetlijim svojim glasom i pjesmama, kao i što me inspirišeš svaki dan", napisao je njen fan uz fotografiju tetovaže na Instagramu.

Sanja na to nije krila sreću, pa je uzvratila porukom:

"Volim te, bebo", napisala mu je pjevačica.