Sanja Vučić se žestoko posvađala sa članovima žirija

20.04.2026 17:00

Takmičar u "Zvezdama Granda" Rizo Feratović napravio je pravu pometnju u studiju na Košutnjaku.

Pjevačica Sanja Vučić je bila njegov mentor, međutim on nije dobio prolaz od žirija što je pjevačicu izbacilo iz cipela.

Temperamentna Sanja je odlučila da svima očita lekciju, budući da su komentarisali njegovo pjevanje kao "dosadno" i "smoreno" pa je ušla prvo u verbalni okršaj sa Đorđem Davidom.

Njihova rasprava završila je na društvenim mrežama, a mnogi su podržali mladu pjevačicu u tome što je sigurna, istrajna i konstruktivna u objašnjenju.

Sanja je odlučila da Đorđu objasni neke stvari, te je pohvalila svog kandidata opisavši ga kao perfektnog iako se žiri sa tim nije slagao.

"Ti molim te, on pojma nema…Hajde molim te da tebe čujem…Slušala sam tvoje izvedbe.

"Ne vjerujem da većina žirija nije upoznato sa repertoarom koji je Rizo pjevao i nikad nisu čuli te pjesme, ne znaju kako se te pjesme pjevaju. Rizo je bio perfektan, tačan kao sat, energija nikad bolja, ja sam se naježila na prvoj pjesmi do kraja. Nije fer da se pjevač komentariše na osnovu repertoaru "nije mi se svidio repertoar, malo je tužan", odbrusila je Sanja.

"Mnogo je crno, mračno…mene si smorio, mnogo mi je bilo mračno", nadovezala se Ana.

Sanja je odlučila da i Ani obrazloži sve.

"Ne postoji sluh za takve pjesme? Zar zaista ovd‌je treba da se pjevaju samo vesele pjesme to je takva tehnika pjevanja i on je odradio tako kako treba da se pjeva drugačije ne može, da je pjevao čisto to bi bilo pogrešno, Đole bi to rekao…budi iskren Đole…Drugo kao ne možeš to da osjetiš, naravno da može on je muzikalan, ima sluha razvaljuje i šokirana sam ovim rezultatom", rekla je Sanja.

"Od 1. do posljednje note si bio falš u 2. pesmi odgovorno ti tvrdim", dodao je Đorđe.

Mili se uključio u polemiku poručivši da momak ne treba da kopira bilo koga već da bude za sebe.

"Vratićete snimak, vidjećete momak je razvalio", rekla je Sanja, na šta se Keba nadovezao:

"Ja ga nisam nagrdio".

"Nagrdili ste ga svi zajedno", bila je izričita ona.

