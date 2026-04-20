Snažno nevrijeme kod Banjaluke opustošilo voćnjake

Snažno nevrijeme praćeno gradom i ledom pogodilo je danas, oko 16 časova, područja Lokvara, Dujakovaca, Gornjih Lušića i Gornjeg Ratkova, nanijevši katastrofalnu štetu poljoprivrednicima.
Kako za naš portal potvrđuje diplomirani inženjer poljoprivrede Drago Ilić, led je tukao neprekidno šest minuta, upravo u trenutku kada se voće nalazi u fazi punog cvata. Iako je cvjetanje počelo prije dva dana, današnja nepogoda vjerovatno je stavila tačku na ovogodišnji rod.
"Šteta je, prema prvim procjenama, stoodstotna. Nevrijeme je došlo u najgorem mogućem trenutku za voćare na ovom području", ističe Ilić za ATV.
