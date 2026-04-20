"Dječija igrališta su mjesto radosti, a ne opasnosti"

Iako se aktuelna gradska administracija "proslavila" samo izgradnjom parkova u Banjaluci, mada više onih zalivenih betonom, tužna slika grada počiva na devastiranim d‌ječijim igralištima i parkovima.

Skoro da nema parkića ili igrališta na kome se ne nalaze pokidani lanci od ljuljaški, trule klackalice ili iskrivljeni tobogan, a koji skupa predstavljaju veću prijetnju nego objekat za razonodu s obzirom da su u gradu zabilježeni slučajevi gd‌je su se najmlađi i povređivali.

Skupština grada Banjaluka prema navodima sa posljednjeg Kolegijuma u jednoj od predloženih tačaka za narednu sjednicu, trebala bi da razmatra i onu koja se odnosi na hitnu rekonstrukciju igrališta u Banjaluci i to na 12 lokacija, kako su naveli.

Pokidane ljuljaške

„Rekonstrukcija dječijih igrališta u gradu mi se sviđa kao ideja, ali vidim da se ne spominju prigradska naselja. U mom naselju ima jedno igralište, kod Torineksa, ispod nadvožnjaka. Jako je skromno u sadržajima i nalazi se u hladovini. Osim što bi ga trebalo urediti i obogatiti sadržajem, postoje i one lokacije savršene za gradnju novih igrališta jer kod nas u Vrbanji djece je sve više. Osim igrališta, problem je i loša infrastruktura jer djeca koja iz okolnih naselja dolaze do igrališta kod Torineksa preskaču svakodnevno rupe, a koje su komšije same krpile“, kazala nam je Gordana B.

Prema planu rekonstrukcije noviteti neće biti samo u vidu mobilijara za igru i zabavu već će, kako tvrde nadležni, obezbijediti i video-nadzor, kao i ugradnja sigurnosnih podloga kako bi se najmlađima obezbijedila bezbrižna igra.

„Rekonstrukcija i sanacija d‌ječija igrališta na području grada Banjaluke je neophodna, pošto su u veoma lošem stanju. Hitno ih treba urediti i dovesti u bezbjedno stanje“, poručila je odbornica SNSD-a Zorica Kuzmanović Vasilić.

Devastirano igralište

Ona napominje da su kroz odbornička pitanja na aktuelnom času, odbornici vladajuće koalicije skoro na svakoj skupštini ukazivali na veoma loše stanje igrališta na području grada Banjaluka.

„Banjaluka mora biti grad u kome su dječija igrališta mjesto radosti, a ne opasnosti. Djeca u našem gradu zaslužuju sigurno i srećno djetinjstvo“, zaključuje Kuzmanović Vasilić.

Na narednoj sjednici, a koja se prema najavi treba održati 28. aprila pred odbornicima će se naći prijedlog o kreditnom zaduženju u iznosu od milion KM u namjenu hitne rekonstrukcije d‌ječijih igrališta.

Ukoliko se odbornici u banjalučkoj Skupštini usaglase, mališani u gradu i to na čak 12 lokacija mogu ovo ljeto uživati u igri i zabavi, a ukoliko se ipak ne podigne dovoljan broj ruku, igrališta bi mogla ostati ono što su i danas – rizična mjesta na kojima se u svakom trenutku može ozlijediti neko od najmlađih.

Projektom je predviđena rekonstrukcija igrališta u ulicama Carice Milice 26. i 28., Voždovačka, Uroša Predića, Bogdana Žerajića (stadion na Laušu), Knežopoljska (Borik), Kosovke djevojke 6, Sime Miljuša, Bulevar cara Dušana, Ante Jakića, Tarasa Ševčenka i Rajka Bosnića.