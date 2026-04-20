U Banjaluci Dan otvorenih vrata za maturante

Banjalučki Univerzitet organizuje Dan otvorenih vrata za maturante srednjih škola iz Repubike Srpske koji će moći da dobiju sve potrebne informacije i naprave prvi korak ka izboru budućeg zanimanja, kao i da se upoznaju sa svim onim što ih očekuje u akademskom životu.

U okviru Sajma fakulteta posjetioci će moći da dobiju ključne informacije o studijskim programima, a planirane su i organizovane posjete fakultetima, gd‌je će se direktno upoznati sa uslovima upisa, prijemnim ispitima i studentskim standardom, saopšteno je iz Univerziteta u Banjaluci.

Predstavnici fakulteta i akademije biće na raspolaganju za razgovor i savjete, s posebnim fokusom na izbor studija i mogućnosti stipendiranja.

Dan otvorenih vrata biće održan u okviru manifestacije Dani studenata, najvećeg studentskog događaja u Republici Srpskoj, kojeg organizuju Studentski parlament Univerziteta u Banjaluci i Unija studenata Republike Srpske, uz podršku banjalučkog Univerziteta i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Svečano otvaranje planirano je u 12.00 časova u Univerzitetskoj dvorani, dok su izjave za medije predviđene u 11.45 časova, prenosi Srna