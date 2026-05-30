Ugledni ruski časopis: Republika Srpska - bastion srpstva uz vođstvo lidera Milorada Dodika

Ruski vojni i bezbjednosni časopis "Nacionalna odbrana"/Nacionalьnaя oborona/ objavio je tekst pod naslovom "Republika Srpska – bastion srpstva na Balkanu", koji Republiku Srpsku predstavlja kao jedan od najznačajnijih političkih i nacionalnih oslonaca srpskog naroda na Balkanu uz vođstvo lidera SNSD-a Milorada Dodika, najpopularnijeg političara kada je riječ o zaštiti interesa Srpske.

U najuticajnijem ruskom vojnopolitičkom glasilu, u tekstu o Republici Srpskoj, koji je objavljen na osam stranica, istaknuta je istorijska uloga Srba u BiH, stvaranje Republike Srpske tokom raspada Jugoslavije, te očuvanje srpskog nacionalnog identiteta do danas, uz fotografiju rukovanja predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina sa, kako je i napisano, liderom Srba u BiH, predsjednikom vladajuće partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, koje povezuje iskren i poštovan odnos.

Ruski časopis "Nacionalna odbrana"

Posebno je izdvojena studija javnog mnjenja koju je sprovela agencija "Faktor plus", a čiji rezultati su, prema pisanju ruskog magazina, pokazali da je Dodik politička ličnost kojoj većina građana Republike Srpske vjeruje.

"Partija koju predvodi Milorad Dodik - Savez nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ nastavlja da uživa najveće povjerenje građana Republike Srpske", piše u tekstu uglednog ruskog magazin pozivajući se na rezultate sprovedene studije.

Ruski časopis "Nacionalna odbrana"

Naglašava se da građani pozitivno ocjenjuju aktivnosti rukovodstva SNSD-a, uključujući konkretne sa međunarodnim partnerima kao što su Rusija, SAD, Mađarska i Izrael.

U tekstu je istaknut i značaj pravoslavne vjere i kulturnog nasljeđa, politička autonomija garantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i posebno bliski odnosi Srpske sa Rusijom i Srbijom i da se te veze temelje na zajedničkoj pravoslavnoj tradiciji, slovenskom nasljeđu i istorijskim odnosima.

Ruski časopis "Nacionalna odbrana"

"Za stanovnike Republike Srpske, očuvanje kulture i identiteta postao je najvažniji zadatak", navodi se u tekstu.

Republika Srpska opisana je pozitivno, kao garant bezbjednosti i prava Srba u BiH, dok se političko Sarajevo, NATO i zapadni uticaji pominju kritički, kao faktori koji ugrožavaju poziciju Srpske.

Ruski časopis "Nacionalna odbrana"

Stvaranje Republike Srpske, ističe se u tekstu, bilo je uslovljeno istorijskim, političkim i bezbjednosnim okolnostima početkom devedesetih godina, kada je srpski narod u BiH nastojao da obezbijedi političku ravnopravnost, slobodu i očuvanje svog identiteta, za šta se i danas bori.

"Poseban značaj u očuvanju srpskog identiteta imala je i Srpska pravoslavna crkva. Manastiri, stare pravoslavne svetinje, narodna tradicija i epska poezija predstavljali su duhovni temelj srpskog naroda u BiH", napisano je u tekstu uz fotografije Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, Manastir Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini i znameniti most na rijeci Drini u Višegradu, prenosi Srna.