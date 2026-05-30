"Trg u Banjaluci nazvati po generalu Momiru Taliću"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je danas da se Trg u Banjaluci gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske nazove po generalu Momiru Taliću.

"Mislim da bi to bilo najprimjerenije. Molim gradonačelnika i odbornike u Skupštini grada da to urade što je prije moguće", rekao je Dodik na obilježavanju 23 godine od smrti komandanta Prvog krajiškog korpusa VRS general-pukovnika Momira Talića u Piskavici kod Banjaluke.

Dodik je istakao da je general Talić narodna ikona i da tu niko ništa ne može da promijeni, već može samo da se jača mit o njemu kao čovjeku koji je bio borac za slobodu srpskog naroda.

On je istakao da je Talić bio dio tandema koji je očuvao Krajinu nedirnutom i slobodnom, kao i kozarski dio nije preživio egzodus kako je to bilo u nekim drugim vremenima.

Naglasio je da su mnogu zahvalni generalu Taliću jer je spasio mnogo ljudi, porodica, učinio da Republika Srpska u svojim temeljima ima njegovo ime.

Dodik je naveo da se za dvije godine navršava 25 godina od generalove smrti, te da bi trebalo završiti crkvu u ovom zaseoku i, ako se porodica slaže, napraviti kriptu i prenijeti njegove posmrtne ostatke, te da to bude spomen-crkva njemu i njegovom djelu.

Ukazao je da bi povodom 25 godina od generalove smrti tu trebalo održati akademiju.

Dodik je istakao i da će dati doprinos da se uradi monografija Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Podsjetio je da mu je general kada je bio teško bolestan rekao kako je svoj put završio te ga zamolio da ostane i čuva Republiku Srpsku.

"To nikada nisam zaboravio, bio sam obavezan i ostaću obavezan u tom pogledu", istakao je Dodik i dodao da samo uspješna i sigurna Republika Srpska može biti ostvarenje njegovog zavjeta.

Dodik je ovom prilikom najavio da želi da pomogne višečlanu porodicu Marić u ovom mjestu i dodao da će to veoma brzo biti riješeno.

U Piskavici kod Banjaluke danas su obilježene 23 godine od smrti general-pukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske /VRS/.

General Momir Talić 26. jula 1991. godine imenovan je na dužnost načelnika štaba Petog korpusa tadašnje JNA koji je kasnije prerastao u Prvi krajiški korpus.

Dao je izuzetan doprinos u probijanju koridora i spajanju zapadne i istočne teritorije Republike Srpske. Za vojne zasluge, general Talić odlikovan je Ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske.

General Momir Talić umro je 28. maja 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.