Budimpešta na nogama zbog finala Lige šampiona: Navijači Arsenala i Pariza se već žestoko potukli

Autor:

ATV
30.05.2026 16:01

Komentari:

4
Foto: Tanjug / AP / Rudolf Karancsi-Albert

Glavni grad Mađarske preplavile su hiljade pristalica Arsenala i Pariz Sen Žermena uoči večerašnjeg spektakularnog okršaja u finalu Lige šampiona.

Kako bi se osigurao red u i oko Puškaš arene, ali i širom gradskih ulica, vlasti su angažovale oko 4.000 policajaca koji će pokušati da spriječe eventualne navijačke nerede.

Nažalost, prve tenzije i fizički sukobi između suprotstavljenih tabora zabilježeni su već tokom protekle noći. Na snimcima dostupnim na društvenim mrežama može se vidjeti žestoka tuča navijača Arsenala i Pariz Sen Žermena.

Lokalne službe posebno strahuju od dolaska blizu 10.000 navijača bez kupljenih ulaznica, čija je jedina namjera da budu što bliže stadionu.

Predviđa se da će do samog početka susreta u Budimpeštu pristići nevjerovatnih 45.000 gostiju, što je pokrenulo najveću policijsku operaciju u istoriji ovog grada.

Opsežne bezbjednosne pripreme za ovaj elitni fudbalski događaj započele su još prije godinu dana kroz detaljno planiranje.

Mađarske vlasti su blisko sarađivale sa kolegama iz Londona i Pariza kako bi razmijenile ključne informacije.

Pored toga, delegacija iz Budimpešte je prošle godine boravila u Minhenu kako bi uživo analizirala tamošnje bezbjednosne protokole i organizaciju finalne utakmice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

