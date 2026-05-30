Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

Najbolja teniserka svijeta, Arina Sabalenka, nastavlja svoj surovi pohod na krunu Rolan Garosa! Bjeloruskinja se plasirala u osminu finala Pariza nakon što je sa terena bukvalno zbrisala Dariju Kasatkinu rezultatom 2:0 (6:0, 7:5), potvrdivši da je u ovom trenutku apsolutna vladarka ženskog tenisa.

Ono što je Arina uradila u prvom setu dugo će se pričati. Za samo 29 minuta, Sabalenka je igračici koja je "izdala" Rusiju "uručila krompir", ne dozvolivši joj ni promil šanse da se razigra. Bio je to teniski uragan koji je protutnjao terenom "Filip Šatrije"

Ipak, u drugom setu viđena je prava drama. Kako to obično biva kod velikih šampiona, došlo je do blagog pada koncentracije, što je Kasatkina iskoristila. Uz dvije neiznuđene greške i duplu servis grešku Sabalenke, naturalizovana Australijanka je odmah napravila brejk, a potom i potvrdila prednost za rano vođstvo.

Nakon što je gubila, Sabalenka je ubacila u "petu brzinu", vezala tri gema i preokrenula situaciju. Ključni momenat dogodio se pri rezultatu 5:5, kada je Arina ponovo pokazala zašto je broj jedan. "Nacrtala" je tri meč lopte na servis protivnice, iskoristila drugu i nakon sat i 17 minuta igre stavila tačku na ovaj duel.

Ovom pobjedom Sabalenka nije samo prošla dalje, već je ušla u istoriju bijelog sporta. Postala je tek deveta žena u istoriji tenisa koja je uspjela da ostvari 100 pobjeda dok drži prvu poziciju na WTA listi. To je podvig koji je polazio za rukom samo najvećim legendama ovog sporta.

Svijet tenisa sada s nestrpljenjem iščekuje osminu finala, jer nas tamo čeka pravi "blokbaster". Sabalenka će se za plasman u četvrtfinale boriti protiv još jedne legende i četvorostruke Grend slem šampionke – Naomi Osake.

Iako je Arina dobila oba njihova duela ove sezone, Japanaka je slavila u njihovom jedinom dosadašnjem susretu na Grend slemovima, i to baš u osmini finala US Opena 2018. godine, turnira koji je Naomi kasnije i osvojila.

Izdala Rusiju i "prešla" u Australiju

Podsjetimo, Kasatkina je 2018. godine bila jedna od najuzbudljivijih igračica na turu. Tada je, još uvijek pod ruskom zastavom, igrala četvrtfinala Rolan Garosa i Vimbldona, ušla u top 10 i igrala finale Indijan Velsa. Nakon određenog pada, 2022. se vratila u punom sjaju, dogurala do polufinala Rolan Garosa i zauzela 8. mjesto na WTA listi.

Međutim, odluke van terena i turbulentan privatan život očigledno su uzeli danak. U martu 2025. godine, Kasatkina je šokirala javnost odlukom da prestane da predstavlja Rusiju i da počne da nastupa za Australiju. Od tog trenutka, njena forma je u potpunom rasulu. Nakon pauze koju je uzela krajem 2024. godine, povratak na teren izgleda kao nemoguća misija.

Povreda kuka je dodatno otežala situaciju, a porazi u Ruanu i sada Madridu bacili su je na najniže grane u posljednjoj deceniji.

Ona je trenutno 53. igračica svijeta.

