Odbranili titulu nakon penala: PSŽ osvojio Ligu šampiona!

Fudbaleri PSŽ osvojili su Ligu šampiona nakon što su u finalu, nakon boljeg izvođena jedanaesteraca bili bolji od ekipe Arsenala. Nakon regularnih 90 minuta je bilo 1:1, a kako nije bilo pogodaka u dodatnih 30 minuta penal lutrija je odlučila šampiona.

Finale Lige šampiona

PENAL SERIJA

Prvi penal za PSŽ je izveo Ramoš i pogodio za 1:0. Đokereš pogađa za 1:1

Due je pogodio za 2:1, da bi Eze promašio cijeli gol i ostaje 2:1 za Francuze.

Potom Raja brani penal Mendešu, a Deklan Rajk poravnava na 2:2.

Hakimi je potom pogodio za 3:2, a Martineli je vratio sve na "početak". Rezultat je nakon četvrte serije bio 3:3.

Lukas Beraldo je šutirao peti i bio siguran, a Gabrijel je promašio go i PSŽ je novi stari šampion.

KRAJ Gledaćemo penale!

120' Imao je Arsenal korner na samom kraju meča, ali se odbranio PSŽ.

105' Počeo je drugi produžetak. Penali su sve izvjesniji.

105' Kraj prvog produžetka!

102' Tražio je Arsenal penal, nakon što je pao Madueke. Danijel Zibert nije reagovao, a nije se uključio ni VAR. Zbog protesta, Rajs je dobio žuti karton.

100' Nije se proslavio Hakimi ovim pokušajem iz daljine.

Veliku borbu vode dva tima, u međuvremenu je žuti dobio i Đokereš.

95' Mijenja opet Enrike. Zair-Emri je ušao umjesto Ruisa.

91' Počeo prvi produžetak. Luis-Skelija i Haverca su izašli iz igre. Ušli su Zubimendi i Eze.

Kraj regularnog dijela utakmice, gledaćemo produžetke u Budimpešti!

90+7' - Velika šansa za PSŽ, Barkola pogađa spoljni dio mreže!

90' - Danijel Zibert je odlučio da se igra još 6 minuta nadoknade.

73' - Vitinja probao, pa kontra Arsenala. Iz velike daljine, ali nije ovo bilo tako opasno po Raju.

70' - Pauza. Opet su igrači otišli na kratku pauzu za osvježenje.

66' - Arteta mijenja. Đokereš je ušao umjesto Edegora, a Timber je zamijenio Moskeru.

65' - 1:1 Dembele pogađa iz penala.

64' - VAR je potvrdio penal.

62' - PENAL za PSŽ! Moskera je faulirao Kvaraskeliju a sudija je pokazao na bijelu tačku.

55' - Hakimi je šutirao sa distance, ali je David Raja siguran.

54' - Saka je startovao nad Dueom, Parižani su se nadali i crvenom kartonu, ali je Zibert pokazao žuti.

47' - Prvi žuti karton. Moskera je zbog odugovlačenja izvođenja auta dobio žuti karton.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

45' - Nakon prvih 45 minuta rezultat je 1:0.

35' - Nevjerovatna statistika u kompletiranim pasovima. PSŽ ima 222, a Arsenal svega 45, ipak ekipa iz Francuske nije nijednom ozbiljnije zaprijetila.

22' - Meč je prekinuti zbog pauze za osvježenje.

13' - Neves je sada šutirao iskosa, ali nije to zabrinulo apsolutno nikog iz londonskog tima.

10' - PSŽ još uvijek ništa nije pokazao.

6' - Goooooool! Spektakularan početak meča u Budimpešti: Haverc je doveo Arsenal u prednost!

1' Počelo je veliko finale

Poznati su i sastavi timova

Pari Sen Žermen: Safonov, Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendeš, Vitinja, Žoao Neveš, Fabijan Ruiz, Due, Dembele i Kvaraskelija

Arsenal: Raja, Moskera, Saliba, Gabrijel, Inkapije, Rajs, Odegor, Luis-Skeli, Saka, Haverc i Trosar.