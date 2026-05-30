Spektakl počinje u 18:00 - PSŽ i Arsenal za titulu

Finale Lige šampiona između branioca titule PSŽ-a i Arsenala igra se večeras od 18:00 u Budimpešti.

Arsenal je posljednji put igrao finale Lige šampiona 2006. godine kada su izgubili od Barselone 2:1 u Parizu. Londonska ekipa već je napravila odličan rezultat ove sezone jer su nakon dvije decenije osvojili Premijer ligu Engleske.

PSŽ nastavlja da piše istoriju. Najveći uspjeh kluba bio je prošle godine kada su podigli pehar Lige šampiona, a ove godine bi mogli da ponove uspjeh.

Pred gledaocima je nadmudrivanje dva španska stručnjaka - Lusa Enrikea i Mikela Artrete.

Imaćemo priliku da gledamo najefikasniji napad protiv najbolje odbrena u ovosezonskom takmičenju.