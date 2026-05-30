Logo
Large banner

Spektakl počinje u 18:00 - PSŽ i Arsenal za titulu

30.05.2026 08:51

Komentari:

1
Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Finale Lige šampiona između branioca titule PSŽ-a i Arsenala igra se večeras od 18:00 u Budimpešti.

Arsenal je posljednji put igrao finale Lige šampiona 2006. godine kada su izgubili od Barselone 2:1 u Parizu. Londonska ekipa već je napravila odličan rezultat ove sezone jer su nakon dvije decenije osvojili Premijer ligu Engleske.

PSŽ nastavlja da piše istoriju. Najveći uspjeh kluba bio je prošle godine kada su podigli pehar Lige šampiona, a ove godine bi mogli da ponove uspjeh.

Pred gledaocima je nadmudrivanje dva španska stručnjaka - Lusa Enrikea i Mikela Artrete.

Imaćemo priliku da gledamo najefikasniji napad protiv najbolje odbrena u ovosezonskom takmičenju.

Podijeli:

Tagovi :

Liga šampiona

Finale

Arsenal

PSŽ

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Луис Енргике је геније: Знате ли зашто је наредио свом голману да испуцава лопту у аут на лијевој страни?

Fudbal

Luis Enrgike je genije: Znate li zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut na lijevoj strani?

3 sedm

0
Енрике: Нисам ударио Педра, само сам "смиривао" ситуацију

Fudbal

Enrike: Nisam udario Pedra, samo sam "smirivao" situaciju

10 mj

0
Рикардо Калафјори из Арсенала грли Пјера Хинкапија након утакмице Премијер лиге између Арсенала и Бернлија у Лондону, понедјељак, 18. маја 2026.

Fudbal

Arsenal nakon 22 godine postao prvak Engleske!

1 sedm

1
Рикардо Калафјори из Арсенала грли Пјера Хинкапија након утакмице Премијер лиге између Арсенала и Бернлија у Лондону, понедјељак, 18. маја 2026.

Fudbal

Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

1 sedm

0

Više iz rubrike

Душан Влаховић (9) из Јувентуса бори се за лопту током фудбалске утакмице Серије А између Торина и Јувентуса на Олимпијском стадиону у Торину, Италија, у недјељу, 24. маја 2026. године.

Fudbal

"Juventus predugo čeka pravog Vlahovića"

20 h

0
Опљачкана кућа Синише Михајловића

Fudbal

Opljačkana kuća Siniše Mihajlovića

23 h

9
Владан Даниловић

Fudbal

Humanitarna akcija u Foči: Danilović stavio dres na aukciju

1 d

0
Огњен Зарић

Fudbal

Ognjen Zarić ne dolazi u FK Sarajevo

1 d

0

  • Najnovije

11

55

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

11

47

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

11

32

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

11

25

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

11

08

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner