UŽAS U ZEMUNU: Dječak (13) čekićem udarao barut iz petardi, eksplozija mu otkinula prste!

Autor:ATV
Komentari:1
Trinaestogodišnji M. K. teško je povrijeđen sinoć u beogradskom naselju Zemun, kada je u kući u kojoj živi došlo do stravične eksplozije.
Dječak je hitno prevezen u Institut za majku i dete, gde su lekari satima operisali njegove teško povrijeđene ekstremitete, saznaje "Telegraf.rs".
Na mjesto nesreće odmah su upućeni policijski službenici i dežurni starešina. Prema zvaničnim informacijama iz istrage, otac povrijeđenog dječaka, B. K., objasnio je policiji kako je došlo do tragedije koja se dogodila u zadnjem dijelu kuće.
Nezvanično, dječak je uzeo stare petarde iz kojih je izvadio barutne čestice.
Prikupljeni barut, kako je sam izjavio, ubacio je u jednu cev, a zatim je čekićem pokušao da ga sabije.
Ekonomija
Elek: Ostaju najpovoljnije cijene ruskog gasa za Srpsku
U tom trenutku došlo je do snažne eksplozije koja mu je detonirala direktno u rukama.
Ljekarski timovi Instituta za majku i dijete preduzeli su hitne mjere kako bi zbrinuli stravične povrede ekstremiteta nastale od udarnog talasa i dijelova cijevi:
Dječak je usljed siline udarca izgubio prste na jednoj ruci, dok su na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva.
Hronika
Poginulo 14 ljudi od eksplozije u fabrici petardi
Ljekari su uspješno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od gelera.
Uviđaj na licu mjesta obavila je uviđajna ekipa Policijske stanice Zemun. Detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti ove nesreće, kao i stepen odgovornosti roditelja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
55
11
47
11
32
11
25
11
08
Trenutno na programu