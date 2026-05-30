UŽAS U ZEMUNU: Dječak (13) čekićem udarao barut iz petardi, eksplozija mu otkinula prste!

Trinaestogodišnji M. K. teško je povrijeđen sinoć u beogradskom naselju Zemun, kada je u kući u kojoj živi došlo do stravične eksplozije.

Dječak je hitno prevezen u Institut za majku i dete, gde su lekari satima operisali njegove teško povrijeđene ekstremitete, saznaje "Telegraf.rs".

Uzeo stare petarde, pa udario čekićem

Na mjesto nesreće odmah su upućeni policijski službenici i dežurni starešina. Prema zvaničnim informacijama iz istrage, otac povrijeđenog dječaka, B. K., objasnio je policiji kako je došlo do tragedije koja se dogodila u zadnjem dijelu kuće.

Nezvanično, dječak je uzeo stare petarde iz kojih je izvadio barutne čestice.

Prikupljeni barut, kako je sam izjavio, ubacio je u jednu cev, a zatim je čekićem pokušao da ga sabije.

U tom trenutku došlo je do snažne eksplozije koja mu je detonirala direktno u rukama.

Višesatna operacija i stepen povreda

Ljekarski timovi Instituta za majku i dijete preduzeli su hitne mjere kako bi zbrinuli stravične povrede ekstremiteta nastale od udarnog talasa i dijelova cijevi:

Dječak je usljed siline udarca izgubio prste na jednoj ruci, dok su na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva.

Ljekari su uspješno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od gelera.

Uviđaj na licu mjesta obavila je uviđajna ekipa Policijske stanice Zemun. Detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti ove nesreće, kao i stepen odgovornosti roditelja.