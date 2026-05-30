Logo
Large banner

UŽAS U ZEMUNU: Dječak (13) čekićem udarao barut iz petardi, eksplozija mu otkinula prste!

Autor:

ATV
30.05.2026 09:00

Komentari:

1
УЖАС У ЗЕМУНУ: Дјечак (13) чекићем ударао барут из петарди, експлозија му откинула прсте!
Foto: ATV

Trinaestogodišnji M. K. teško je povrijeđen sinoć u beogradskom naselju Zemun, kada je u kući u kojoj živi došlo do stravične eksplozije.

Dječak je hitno prevezen u Institut za majku i dete, gde su lekari satima operisali njegove teško povrijeđene ekstremitete, saznaje "Telegraf.rs".

Uzeo stare petarde, pa udario čekićem

Na mjesto nesreće odmah su upućeni policijski službenici i dežurni starešina. Prema zvaničnim informacijama iz istrage, otac povrijeđenog dječaka, B. K., objasnio je policiji kako je došlo do tragedije koja se dogodila u zadnjem dijelu kuće.

Nezvanično, dječak je uzeo stare petarde iz kojih je izvadio barutne čestice.

Prikupljeni barut, kako je sam izjavio, ubacio je u jednu cev, a zatim je čekićem pokušao da ga sabije.

Недељко Елек

Ekonomija

Elek: Ostaju najpovoljnije cijene ruskog gasa za Srpsku

U tom trenutku došlo je do snažne eksplozije koja mu je detonirala direktno u rukama.

Višesatna operacija i stepen povreda

Ljekarski timovi Instituta za majku i dijete preduzeli su hitne mjere kako bi zbrinuli stravične povrede ekstremiteta nastale od udarnog talasa i dijelova cijevi:

Dječak je usljed siline udarca izgubio prste na jednoj ruci, dok su na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva.

Петарде

Hronika

Poginulo 14 ljudi od eksplozije u fabrici petardi

Ljekari su uspješno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od gelera.

Uviđaj na licu mjesta obavila je uviđajna ekipa Policijske stanice Zemun. Detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti ove nesreće, kao i stepen odgovornosti roditelja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Petarde

nesreća

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Пукла "петарда" у Бањалуци: Борац демолирао Широки Бријег

Fudbal

Pukla "petarda" u Banjaluci: Borac demolirao Široki Brijeg

2 mj

0
Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Fudbal

Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

3 mj

0
Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

Svijet

Dječak (15) ostao bez oka i prstiju zbog petarde: "Nisam čuo ništa"

4 mj

0
Неколико дјечака завршило у болници због петарди

Hronika

Nekoliko dječaka završilo u bolnici zbog petardi

4 mj

0

Više iz rubrike

Сахрањен Александар Нешовић Баја

Srbija

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

15 h

3
Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Srbija

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

15 h

0
Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

Srbija

Potvrđena prodaja N1 i Nove S televizije i drugih medija Adrija Njuza

17 h

2
Полиција Србија

Srbija

Potukli se otac i maloljetni sin, muškarac preminuo od povreda

21 h

0

  • Najnovije

11

55

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

11

47

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

11

32

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

11

25

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

11

08

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner