Dječak (15) ostao bez oka i prstiju zbog petarde: "Nisam čuo ništa"

Petnaestogodišnji mladić Martin iz Slovačke preživio je tokom dočeka Nove godine zaista bolne trenutke. Dogodilo mu se upravo ono na šta sve majke tradicionalno upozoravaju - njemu je u ruci eksplodirala petarda.

okom incidenta ostao je bez lijevog oka i dijelova nekoliko prstiju.

O ovom događaju hrabri dječak je otvoreno progovorio.

Bila je dovoljna sekunda nepažnje. Oko pola sata poslije ponoći Martinu je nestalo petardi, pa je počeo da ih pozajmljuje od drugova.

"Posljednja koju su mi dali eksplodirala mi je već u ruci", opisao je Martin za TV Joj. On se nada da će njegova priča poslužiti kao upozorenje drugim mladim ljudima.

Opisao je i momente neposredno nakon eksplozije.

"Oko minut nisam čuo apsolutno ništa. A onda su drugovi počeli da viču: Martine, nemaš palac!", rekao je. Sa drugovima je bacao petarde nedaleko od zgrade opštine u mjestu Istebne. I pored teške povrede, Martin je imao bar malo sreće – u blizini je slavio i porodični prijatelj, zdravstveni radnik, koji mu je odmah pritekao u pomoć.

Usledio je prevoz u bolnicu u Ružomberku, a zatim kod specijalista u Bansku Bistricu.

"Skraćivali su mi kost i šili palac. Isto su uradili i na srednjem prstu i kažiprstu", opisao je. Ruku su, izuzev nekoliko članaka prstiju, uspjeli da spasu, ali se to nažalost ne može reći za lijevo oko. Njega je Martin izgubio uprkos velikim naporima ljekara. Dječakov otac je zahvalan na svakoj pomoći.

"Hvala Bogu da mu nije odnijelo i drugo oko. I prsti su na kraju ispali prilično dobro", dodao je i zahvalio na finansijskoj i psihičkoj podršci.

Za njegov oporavak pokrenuta je i javna akcija prikupljanja sredstava. Ljudi doniraju novac prvenstveno za očnu protezu. U bolnici je zbog svoje nepromišljenosti proveo prvih pet dana godine.

"Rekao sam sebi da, kada budem imao svoju djecu, u životu im neću kupiti nijednu petardu", zaključio je mladić.

