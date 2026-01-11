Logo
Large banner

Dječak (15) ostao bez oka i prstiju zbog petarde: "Nisam čuo ništa"

11.01.2026

15:11

Komentari:

0
Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

Petnaestogodišnji mladić Martin iz Slovačke preživio je tokom dočeka Nove godine zaista bolne trenutke. Dogodilo mu se upravo ono na šta sve majke tradicionalno upozoravaju - njemu je u ruci eksplodirala petarda.

okom incidenta ostao je bez lijevog oka i dijelova nekoliko prstiju.

O ovom događaju hrabri dječak je otvoreno progovorio.

Bila je dovoljna sekunda nepažnje. Oko pola sata poslije ponoći Martinu je nestalo petardi, pa je počeo da ih pozajmljuje od drugova.

"Posljednja koju su mi dali eksplodirala mi je već u ruci", opisao je Martin za TV Joj. On se nada da će njegova priča poslužiti kao upozorenje drugim mladim ljudima.

Opisao je i momente neposredno nakon eksplozije.

"Oko minut nisam čuo apsolutno ništa. A onda su drugovi počeli da viču: Martine, nemaš palac!", rekao je. Sa drugovima je bacao petarde nedaleko od zgrade opštine u mjestu Istebne. I pored teške povrede, Martin je imao bar malo sreće – u blizini je slavio i porodični prijatelj, zdravstveni radnik, koji mu je odmah pritekao u pomoć.

Usledio je prevoz u bolnicu u Ružomberku, a zatim kod specijalista u Bansku Bistricu.

"Skraćivali su mi kost i šili palac. Isto su uradili i na srednjem prstu i kažiprstu", opisao je. Ruku su, izuzev nekoliko članaka prstiju, uspjeli da spasu, ali se to nažalost ne može reći za lijevo oko. Njega je Martin izgubio uprkos velikim naporima ljekara. Dječakov otac je zahvalan na svakoj pomoći.

Staša Košarac

BiH

Košarac: Sarajevo zarobljeno virtuelnom politikom EU, Srpska i Dodik imaju sve veću međunarodnu podršku

"Hvala Bogu da mu nije odnijelo i drugo oko. I prsti su na kraju ispali prilično dobro", dodao je i zahvalio na finansijskoj i psihičkoj podršci.

Za njegov oporavak pokrenuta je i javna akcija prikupljanja sredstava. Ljudi doniraju novac prvenstveno za očnu protezu. U bolnici je zbog svoje nepromišljenosti proveo prvih pet dana godine.

"Rekao sam sebi da, kada budem imao svoju djecu, u životu im neću kupiti nijednu petardu", zaključio je mladić.

(blesk.cz)

Podijeli:

Tagovi:

petarda

dječak

ruka

Oko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мајица, жилет

Zanimljivosti

Bizarna etiketa japanskog umjetnika na majici postala je viralna

2 h

0
Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

Gradovi i opštine

Savić odbrusio Kresojeviću: Prvo isplatite stare dugove poljoprivrednicima!

2 h

1
Колапс на Ублима код Требиња

Društvo

Kolaps na Ublima kod Trebinja

2 h

0
Добој

Društvo

Doboj: Priče o paljenju zastave BiH su dezinformacija

2 h

1

Više iz rubrike

Фицо позвао на смјену Каје Калас

Svijet

Fico pozvao na smjenu Kaje Kalas

2 h

0
Орбан: Либерални свјетски поредак се распада, дошло доба нација

Svijet

Orban: Liberalni svjetski poredak se raspada, došlo doba nacija

2 h

0
Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

Svijet

Sada se i Njemačka se sjetila "međunarodnog prava", pa kritikuju SAD

3 h

0
Мушкарац убио цијелу своју породицу, па наставио даље да решета: Покољ у Америци

Svijet

Muškarac ubio cijelu svoju porodicu, pa nastavio dalje da rešeta: Pokolj u Americi

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

01

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

16

48

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

16

46

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16

33

Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

16

28

Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner