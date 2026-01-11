Logo
Large banner

Doboj: Priče o paljenju zastave BiH su dezinformacija

Izvor:

SRNA

11.01.2026

14:24

Komentari:

1
Добој
Foto: ATV

Na dobojskoj tvrđavi "Gradina" tokom proslave Dana Republike, 9. januara nije zapaljena zastava BiH i ovakve netačne informacije objavljene u pojedinim medijima nepotrebno i neopravdano narušavaju ugleda Doboja, koji je prepoznat kao multietnički i grad suživota i tolerancije, saopšteno je iz Turističke organizacije Doboj, koja upravlja "Gradinom".

Iz Turistike organizacije ističu da se zastave BiH i Republike Srpske nalaze na jarbolu dobojske tvrđave "Gradina" i da nije bilo nikakvih incidenata koji narušavaju ugled grada tokom proslave Dana Republike Srpske.

Dodaju da je Doboj grad koji je najmanje poznat po nacionalističkim ispadima ili incidentima te vrste.

Iz Turističke organizacije naglašavaju da gradske vlasti Doboja nikada nisu podržavale, niti će ikada podržavati bilo kakve radnje koje bi imale za cilj vrijeđanje nacionalnih, vjerskih ili državnih simbola.

Iz Turističke organizacije pozivaju medije da prije objavljivanja osjetljivih informacija provjere činjenice kod nadležnih institucija kako bi se izbjeglo dezinformisanje javnosti i stvaranje nepotrebnih tenzija.

Podijeli:

Tagovi:

Doboj

zastava

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

BiH

Simović: U Sarajevu priželjkuju pad Orbana i Trampa kao put ka slabljenju Srpske

2 h

1
Авион умјесто у Бањалуку слетио у Загреб, огласили се из "Аеродрома"

Društvo

Avion umjesto u Banjaluku sletio u Zagreb, oglasili se iz "Aerodroma"

3 h

0
Упозорење на ниске температуре: Вечерас до -15!

Društvo

Upozorenje na niske temperature: Večeras do -15!

3 h

0
Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

Svijet

Sada se i Njemačka se sjetila "međunarodnog prava", pa kritikuju SAD

3 h

0

Više iz rubrike

Авион умјесто у Бањалуку слетио у Загреб, огласили се из "Аеродрома"

Društvo

Avion umjesto u Banjaluku sletio u Zagreb, oglasili se iz "Aerodroma"

3 h

0
Упозорење на ниске температуре: Вечерас до -15!

Društvo

Upozorenje na niske temperature: Večeras do -15!

3 h

0
Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

Društvo

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

5 h

1
Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

Društvo

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

5 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

01

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

16

48

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

16

46

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16

33

Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

16

28

Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Small banner

Trenutno na programu

15:30

Umjetnost zločina S01, EP01 (12+, R)

dokumentarni program

16:30

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

16:35

Gastro bar

lajfstajl

17:00

Skuld (R)

dokumentarni program

17:30

Sisi S03 EP03 (12+, R)

serijski program

18:20

Crna guja (12+, )

serijski program

18:55

Marketing

marketing

Stanje na graničnim prelazima

Small banner