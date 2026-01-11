Doboj: Priče o paljenju zastave BiH su dezinformacija

Na dobojskoj tvrđavi "Gradina" tokom proslave Dana Republike, 9. januara nije zapaljena zastava BiH i ovakve netačne informacije objavljene u pojedinim medijima nepotrebno i neopravdano narušavaju ugleda Doboja, koji je prepoznat kao multietnički i grad suživota i tolerancije, saopšteno je iz Turističke organizacije Doboj, koja upravlja "Gradinom".

Iz Turistike organizacije ističu da se zastave BiH i Republike Srpske nalaze na jarbolu dobojske tvrđave "Gradina" i da nije bilo nikakvih incidenata koji narušavaju ugled grada tokom proslave Dana Republike Srpske.

Dodaju da je Doboj grad koji je najmanje poznat po nacionalističkim ispadima ili incidentima te vrste.

Iz Turističke organizacije naglašavaju da gradske vlasti Doboja nikada nisu podržavale, niti će ikada podržavati bilo kakve radnje koje bi imale za cilj vrijeđanje nacionalnih, vjerskih ili državnih simbola.

Iz Turističke organizacije pozivaju medije da prije objavljivanja osjetljivih informacija provjere činjenice kod nadležnih institucija kako bi se izbjeglo dezinformisanje javnosti i stvaranje nepotrebnih tenzija.