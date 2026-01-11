Logo
Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

11.01.2026

11:26

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу
Foto: zvornicki.ba

Ogromna količina kamenja obrušila se na benzinsku pumpu u zvorničkom naselju Meterize na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, ali na sreću nije bilo povrijeđenih.

Milan Stokić, čiji se poslovni prostor nalazi preko puta ove pumpe, rekao je Srni da je najvjerovatnije došlo do obrušavanja kamenja usljed čestih dnevnih promjena temperature vazduha nakon obilnih padavina.

"Prvo je padao veliki snijeg, a potom je bilo i kiše. Temperatura je tokom noći i jutara bila veoma niska – do minus deveti stepeni Celzijusovih dok bi dnevna bila iznad nule, što je uticalo na nestabilnost sastava brda čija se kosine spušta do pupmpe", naveo je Stokić.

Ističući da je pod težinom kamena popustila i zaštitna metalna mreža, on kaže da je sreća što se veći dio kamenja obrušio pored pumpe, dok je nešto kamena ipak zahvatilo i oštetilo dio pumpe.

