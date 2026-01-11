Punica mu donirala bubreg: Nermin dobio novu šansu za život

Dok se mnogi pacijenti u BiH nalaze na listama čekanja za transplantaciju bubrega, podvrgnuti isrpljujućim procesima dijalize, Nermin Muharem iz Goražda dobio je šansu za novi život, zahvaljujući bezuslovnoj ljubavi i hrabrosti njegove punice Feride Jahić koja mu je donirala bubreg.

Nermin objašnjava da je do toga došlo nakon decenije njegove borbe sa bolešću bubrega, terapija i kontrola na Klinici za nefrologiju KCUS-a, prenosi Fena.

"Oni su držali stanje pod kontrolom do decembra 2024. godine, kada je došlo do naglog pogoršanja. Nalazi su bili izuzetno loši, kreatinin i urea su naglo skočili. Rečeno mi je da ću vrlo brzo završiti na dijalizi što se nažalost i desilo. Već u januaru prošle godine počeo sam peritonealnu dijalizu, što je bio težak iscrpljujući proces", kaže Nermin.

Napominje da je sve to pogodilo njegovu cijelu porodicu, sa kojom je dijelio brige kako i šta dalje.

"Kod kuće smo razgovarali jer su mi rekli da je jedini izlaz transplantacija. Nisam htio ni pomisliti da ugrozim bilo čiji život. Teško je nekoga pitati za organ. Međutim, u tom momentu je moja punica Ferida je rekla – ja ću donirati bubreg, na čemu sam joj zahvalan dok živim. Nismo znali čak ni da li nam se krvne grupe poklapaju, a kasnijim pretragama desilo se čudo koje je iznenadilo i ljekare i medicinsko osoblje, jer se pokazao rijetki stepen podudarnosti u slučaju kad se radi tzv. "nesrodna transplantacija", kao da me je rodila", priča Nermin koji se uspješno oporavlja od transplantacije koja je izvršena u julu prošle godine.

Njegova punica Ferida kojoj su pretrage pokazale da je potpuno zdrava i sposobna za donaciju bubrega, ovaj nesebični čin ne smatra posebnom žrtvom te ističe da bi bila spremna učiniti i mnogo više.

"Da je trebalo ne znam ni ja šta, dala bih. Moj Nerko je dobar čovjek, suprug, dobar otac. Ja njega ne odvajam od svog sina i svoje kćerke. Ja sam fina života proživila, zdrava bila uvijek, a njegova mladost, moja kćerka, i njihovo troje djece, svi su oni moja djeca. Meni je profesor rekao, da se sa jednim bubregom može normalno živjeti. Ja se tako i osjećam. Poručila bih svakome ko god može, neka spasi mlad život. Nije to ništa strašno. Malo pretraga, par dana oporavka, a nekome ste poklonili budućnost", poručuje Ferida, uz posebne pohvale medicinskog osoblja i doktora na Klinici za nefrologiju KCUS-a.

Njena kćerka, Nerminova supruga Samira, ponosna je na mamu i supruga koji su hrabro podnijeli cijeli ovaj složeni proces.