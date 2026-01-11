Logo
Large banner

Punica mu donirala bubreg: Nermin dobio novu šansu za život

Izvor:

Fena

11.01.2026

10:55

Komentari:

0
Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот
Foto: Fena

Dok se mnogi pacijenti u BiH nalaze na listama čekanja za transplantaciju bubrega, podvrgnuti isrpljujućim procesima dijalize, Nermin Muharem iz Goražda dobio je šansu za novi život, zahvaljujući bezuslovnoj ljubavi i hrabrosti njegove punice Feride Jahić koja mu je donirala bubreg.

Nermin objašnjava da je do toga došlo nakon decenije njegove borbe sa bolešću bubrega, terapija i kontrola na Klinici za nefrologiju KCUS-a, prenosi Fena.

"Oni su držali stanje pod kontrolom do decembra 2024. godine, kada je došlo do naglog pogoršanja. Nalazi su bili izuzetno loši, kreatinin i urea su naglo skočili. Rečeno mi je da ću vrlo brzo završiti na dijalizi što se nažalost i desilo. Već u januaru prošle godine počeo sam peritonealnu dijalizu, što je bio težak iscrpljujući proces", kaže Nermin.

Napominje da je sve to pogodilo njegovu cijelu porodicu, sa kojom je dijelio brige kako i šta dalje.

"Kod kuće smo razgovarali jer su mi rekli da je jedini izlaz transplantacija. Nisam htio ni pomisliti da ugrozim bilo čiji život. Teško je nekoga pitati za organ. Međutim, u tom momentu je moja punica Ferida je rekla – ja ću donirati bubreg, na čemu sam joj zahvalan dok živim. Nismo znali čak ni da li nam se krvne grupe poklapaju, a kasnijim pretragama desilo se čudo koje je iznenadilo i ljekare i medicinsko osoblje, jer se pokazao rijetki stepen podudarnosti u slučaju kad se radi tzv. "nesrodna transplantacija", kao da me je rodila", priča Nermin koji se uspješno oporavlja od transplantacije koja je izvršena u julu prošle godine.

Njegova punica Ferida kojoj su pretrage pokazale da je potpuno zdrava i sposobna za donaciju bubrega, ovaj nesebični čin ne smatra posebnom žrtvom te ističe da bi bila spremna učiniti i mnogo više.

"Da je trebalo ne znam ni ja šta, dala bih. Moj Nerko je dobar čovjek, suprug, dobar otac. Ja njega ne odvajam od svog sina i svoje kćerke. Ja sam fina života proživila, zdrava bila uvijek, a njegova mladost, moja kćerka, i njihovo troje djece, svi su oni moja djeca. Meni je profesor rekao, da se sa jednim bubregom može normalno živjeti. Ja se tako i osjećam. Poručila bih svakome ko god može, neka spasi mlad život. Nije to ništa strašno. Malo pretraga, par dana oporavka, a nekome ste poklonili budućnost", poručuje Ferida, uz posebne pohvale medicinskog osoblja i doktora na Klinici za nefrologiju KCUS-a.

Njena kćerka, Nerminova supruga Samira, ponosna je na mamu i supruga koji su hrabro podnijeli cijeli ovaj složeni proces.

Podijeli:

Tagovi:

transplantacija bubrega

bubreg

punica

Sarajevo

Goražde

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево какав однос има кћерка Чеде Јовановића с Ацом: "Добио је шта је тражио"

Scena

Evo kakav odnos ima kćerka Čede Jovanovića s Acom: "Dobio je šta je tražio"

1 h

1
Сабаленка имала најпровокативнију прославу икада након побједе над Украјинком

Tenis

Sabalenka imala najprovokativniju proslavu ikada nakon pobjede nad Ukrajinkom

1 h

0
Људи гријеше, а рачуни само расту: На овој температури бојлер троши највише струје

Savjeti

Ljudi griješe, a računi samo rastu: Na ovoj temperaturi bojler troši najviše struje

1 h

0
Хаос широм Европе: Отказани летови, возови, трајекти и камиони у застоју

Svijet

Haos širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi, trajekti i kamioni u zastoju

1 h

0

Više iz rubrike

Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

Društvo

Sladić najavio: Očekuje nas leden početak sedmice, a nakon toga velika promjena

3 h

0
"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

Društvo

"Darko Jurošević oživio moć srpske srednjovjekovne države"

16 h

0
Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Društvo

Fenečki biseri oduševili prijedorsku publiku

16 h

0
Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

Društvo

Episkop Sergije: Bosanska crkva nije i nikada neće postojati, IZ da se ogradi od izjava Cerića

17 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11

53

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11

46

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

11

35

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

11

26

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner