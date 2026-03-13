Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

Za najpoznatijeg srpskog seljaka i domaćina, Luku Crepuljarevića (23), iz zlatiborskog sela Semegnjevo, današnji dan je bio dan sjećanja i tuge.

On je objavio nekoliko fotografija oca koji je preminuo, prije 16 godina, kada je Luka imao samo sedam.

Luka Crepuljarević s ocem

Na jednoj od fotografija Luka je zagrlio oca, a na fotki su datumi 13.3. 2010 - 13.3.2026.

Emotivna uspomena je propraćena Džejevim stihovima:

"Ni na istok, ni na zapad

na sever, ni jug

nigde, nigde bez tebe se

vrtim još u krug".

Luka je imao sedam i po godina, njegova sestra tri, kada su ostali bez oca.

"Baš je bio neizvjestan naš put. Mojoj majci je bilo jako teško, jer je ona iz gradske sredine, iz Kraljeva došla ovdje. Bilo je mojoj majci mnogo nezgodno, kako tu djecu izvesti na put. Ali, ja sam sazrio na vrijeme, i ponavljam ja ne bih bio ovakav da me nije zadesilo to što me zadesilo. Prije vremena sam sazreo i zato sam prezadovoljan, jer svoju mladost i svoj život ne bih mijenjao nizašta na svijetu, jer sam ovim životom koji živim prezadovoljan", rekao je Luka ranije, prenosi "Telegraf".

Podsjetimo, Luka je diplomirao početkom novembra prošle godine.