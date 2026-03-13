Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

Autor:ATV
13.03.2026
22:41
Komentari:0
Za najpoznatijeg srpskog seljaka i domaćina, Luku Crepuljarevića (23), iz zlatiborskog sela Semegnjevo, današnji dan je bio dan sjećanja i tuge.
On je objavio nekoliko fotografija oca koji je preminuo, prije 16 godina, kada je Luka imao samo sedam.
Na jednoj od fotografija Luka je zagrlio oca, a na fotki su datumi 13.3. 2010 - 13.3.2026.
Emotivna uspomena je propraćena Džejevim stihovima:
"Ni na istok, ni na zapad
na sever, ni jug
nigde, nigde bez tebe se
vrtim još u krug".
Luka je imao sedam i po godina, njegova sestra tri, kada su ostali bez oca.
"Baš je bio neizvjestan naš put. Mojoj majci je bilo jako teško, jer je ona iz gradske sredine, iz Kraljeva došla ovdje. Bilo je mojoj majci mnogo nezgodno, kako tu djecu izvesti na put. Ali, ja sam sazrio na vrijeme, i ponavljam ja ne bih bio ovakav da me nije zadesilo to što me zadesilo. Prije vremena sam sazreo i zato sam prezadovoljan, jer svoju mladost i svoj život ne bih mijenjao nizašta na svijetu, jer sam ovim životom koji živim prezadovoljan", rekao je Luka ranije, prenosi "Telegraf".
Podsjetimo, Luka je diplomirao početkom novembra prošle godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
23
27
22
56
22
44
22
41
22
32
Trenutno na programu