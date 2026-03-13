Otvorene prijave za banjsku rehabilitaciju: Oglasilo se Ministarstvo

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvalo je određene kategorije stanovništva da se prijave za banjsku rehabilitaciju.

Prema javnom pozivu, 750 korisnika biće upućeno u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove u 2026. godini.

Poziv se odnosi na:

ratne vojne invalide (RVI) od prve do desete kategorije,

članove porodica poginulih boraca (PPB) Odbrambeno-otadžbinskog rata,

žrtve ratne torture,

koji ostvaruju mjesečna novčana primanja i kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom.

Javni poziv objavljen je u dnevnim novinama "Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva, kao i na oglasnim tablama nadležnih organa opština/gradova.

Kako se prijaviti

Iz Ministarstva pojašnjavaju da se zahtjevi podnose nadležnom organu za boračko-invalidsku zaštitu opštine/grada u mjestu prebivališta, u roku od 15 dana od objavljivanja u "Glasu Srpske“ ili na oglasnoj tabli.

Realizacija projekta trajaće do 30. septembra 2026. godine u unaprijed utvrđenim smjenama (po pravilu 10-dnevni ciklus po grupi korisnika).

"Ovaj projekat predstavlja važnu i dugoročnu mjeru podrške boračkoj populaciji Republike Srpske – omogućava ne samo fizički oporavak i ublažavanje posljedica ratnih povreda i torture, već i psihološko osnaživanje, poboljšanje kvaliteta života i sprečavanje daljeg pogoršanja zdravstvenog stanja", kažu u Ministarstvu.