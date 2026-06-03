Žute fleke sa odjeće će nestati za tren uz pomoć jedne tablete

Bijela odjeća vremenom lako gubi svoju prvobitnu svježinu i dobija sivkaste tonove ili žute mrlje. Najčešće se to primjećuje na kragni, ispod pazuha ili na tkaninama koje se često nose. Iako mnogi odmah posežu za skupim sredstvima za izbjeljivanje, postoji jednostavan i jeftin trik koji koriste i profesionalci u pranju veša.

Kako se bliži proljeće i ljeto, garderoba se mijenja, a upravo tada postaje očigledno da omiljene bijele stvari više nisu tako blistave kao ranije.

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Zašto bijela odjeća požuti?

Prema stručnjacima, žute mrlje nisu samo posljedica prljavštine, već i prirodnih ulja kože i proteina iz znoja koji se vremenom talože u tkanini.

Ove naslage se „vežu“ za vlakna i zbog toga standardno pranje često nije dovoljno da ih u potpunosti ukloni.

Tajni sastojak koji vraća bjelinu

Direktor jedne firme za čišćenje otkrio je jednostavan trik koji se već koristi i u profesionalnim perionicama – aspirin.

On objašnjava da aspirin sadrži salicilnu kiselinu, koja pomaže u razgradnji proteinskih naslaga koje uzrokuju žutilo na odjeći.

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Zahvaljujući ovom efektu, tkanina može da povrati svjetliji i „svježiji“ izgled bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Kako se koristi aspirin u pranju veša?

Postupak je jednostavan i ne zahtjeva posebnu opremu:

Usitniti oko pet tableta aspirina (325 mg)

Rastvoriti ih u oko 4 litra tople vode

Potopiti požutjelu ili sivu odjeću i ostaviti najmanje 8 sati

Za tvrdokornije mrlje može se napraviti i pasta:

Dvije tablete aspirina usitniti

Dodati malo vode do guste smjese

Nanijeti direktno na mrlju i ostaviti oko 30 minuta

Nakon toga odjeću oprati u standardnom ciklusu u mašini.

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Zašto je ova metoda popularna?

Stručnjaci ističu da je ova metoda popularna jer je blaga prema tkanini, a istovremeno efikasna. Za razliku od jakih izbjeljivača, aspirin ne oštećuje vlakna i posebno je pogodan za pamuk i osjetljive materijale.

Takođe, cijena ovog trika je znatno niža u poređenju sa komercijalnim sredstvima za čišćenje.

Jeftino rješenje koje produžava život odjeći

Ono što ovu metodu čini posebno privlačnom jeste jednostavnost i niska cijena. Sa samo nekoliko tableta aspirina, bijela odjeća može ponovo izgledati svježe i uredno, bez velikog troška i komplikovanih postupaka.

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Ponekad su upravo najjednostavnija rješenja i najefikasnija — naročito kada je u pitanju svakodnevna briga o garderobi.

(Ona.rs)