Tikvice će ostati duže svježe ako ih čuvate na ovom mjestu: Izbjegnite kvaranje hrane

Ljetni mjeseci u kuhinje donose obilje svježeg voća i povrća, ali i čestu nedoumicu kako sve te namirnice pravilno sačuvati da što duže ostanu svježe.

Tikvica je jedna od najčešćih sezonskih namirnica, a da biste produžili njihovu svježinu važno je znati kako ih pravilno čuvati.

Ukoliko se ne planira odmah koristiti, tikvicu je najbolje čuvati u frižideru, gd‌je će zadržati svježinu znatno duže nego na sobnoj temperaturi. Idealno mjesto je ladica za povrće, jer pomaže u održavanju stabilnih uslova i smanjuje utjecaj viška vlage.

Važno je da se tikvica ne pere prije odlaganja u frižider, jer vlaga na kori može ubrzati njeno kvarenje i pojavu buđi. Također, preporučuje se da bude smještena u ambalaži koja omogućava protok zraka, kako bi se spriječilo zadržavanje vlage, prenosi Kliks

Ako se tikvica reže, tada se mora čuvati u zatvorenoj posudi u frižideru, najbolje uz papirni ubrus koji će upiti višak tekućine. U tom slučaju treba je iskoristiti u roku od nekoliko dana, jer se znatno brže kvari nakon rezanja.

Cijela tikvica u frižideru može trajati i do dvije sedmice, dok rezana ostaje svježa tek nekoliko dana. Također je preporučljivo držati je odvojeno od voća poput banana ili paradajza, jer oni ubrzavaju proces zrenja i propadanja.

Kada je riječ o znakovima kvarenja, buđ je najočitiji pokazatelj da tikvica više nije za upotrebu. Osim toga, mekana i kašasta struktura te tamne mrlje jasno ukazuju da je povrće pokvareno.

Blago naborana kora ne mora nužno značiti da tikvicu treba baciti, ali ukoliko nema drugih znakova propadanja, još uvijek se može iskoristiti u pripremi jela.