Carinici u nevjerici: Žena zaustavljena na granici sa 55 kofera!

Carinski službenici na njemačko-švajcarskom graničnom prelazu "Thayngen" doživjeli su nesvakidašnje iznenađenje kada su tokom rutinske kontrole zaustavili kombi u kojem se nalazilo čak 55 kofera.

Za upravljačem vozila bila je državljanka Švajcarske koja je, prema vlastitim riječima, putovala kući nakon odmora.

Tokom pregleda vozila počela je vaditi prtljagu, a carinici su ubrzo shvatili da se radi o veoma velikom broju kofera. Nakon prebrojavanja utvrđeno je da ih ima ukupno 55, prenosi Kroativ.at.

Svi koferi prošli rendgensku kontrolu

Zbog neuobičajene količine prtljage, svaki je kofer detaljno pregledan i provučen kroz rendgenski uređaj. Uprkos početnim sumnjama na moguće krijumčarenje ili prevoz zabranjene robe, pregled nije otkrio nikakve nepravilnosti.

„Koferi su sadržavali različite lične predmete putnice. Nije pronađeno ništa sporno“, izjavio je glasnogovornik švicarske Savezne kancelarije za carinu i sigurnost granica.

Što je bilo u koferima ostaje tajna

Nadležne službe nisu željele otkriti kakve su se tačno stvari nalazile u 55 komada prtljage, navodeći kako je riječ o privatnim predmetima putnice. Time je sadržaj kofera ostao njena lična tajna.

Velika količina prtljage nije prekršaj

Prema švicarskim propisima, osobe koje imaju prebivalište u Švajcarskoj mogu bez plaćanja dodatnih davanja ponovno unijeti lične stvari koje su prethodno iznijele iz zemlje tokom putovanja. Zbog toga sama činjenica da je žena prevozila 55 kofera nije predstavljala nikakav prekršaj.