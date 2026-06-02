Liverpul dogovorio novog trenera!

Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Jon Super

Andoni Iraola bi trebalo da uskoro postane trener Liverpula.

Kako javlja Fabricio Romano, Redsi su postigli dogovor sa španskim stručnjakom, koji je bio veoma tražena roba posle sjajnih rezultata sa Bornmutom.

Liverpul je prije nekoliko dana ozvaničio rastanak sa Arneom Slotom, i već tada se spekulisalo da bi Iraola trebalo da bude njegov nasljednik, a sada stiže informacija da je sporazum postignut.

Veliku ulogu u ovome je imao Ričard Hjuz, koji je sarađivao sa Špancem u Bornmutu, a sada je direktor na Enfildu.

Iraola (43) je na kraju sezone napustio Bornmut, koji je trenirao od 2023. godine. Bornmut je sezonu završio na šestom mjestu na tabeli Premijer lige i izborio je plasman u Ligu Evrope.

Liverpul će naredne sezone igrati u Ligi šampiona, pošto je zauzeo peto mjesto na tabeli u Premijer ligi.

