Pola miliona KM za sufinansiranje programa u kulturi i projekata nacionalnih manjina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas dva konkursa - za sufinansiranje programa i projekata u kulturi i za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, za šta će biti izdvojeno 500.000 KM.

Podnošenje prijava moguće je do 2. jula, saopšteno je iz resornog ministarstva, prenosi Srna

"Konkursi predstavljaju jedan od najznačajnijih mehanizama podrške kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu u Republici Srpskoj jer omogućavaju sufinansiranje projekata iz različitih oblasti kulture, podstiču produkciju novih umjetničkih sadržaja i doprinose očuvanju kontinuiteta kulturnog života širom Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva su napomenuli da su ovi konkursi raspisani u skladu sa novim Pravilnikom o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi, kojim su preciznije definisane konkursne kategorije, projektni obrasci i kriterijumi za vrednovanje prijava, čime su obezbijeđeni jasniji uslovi za aplikante i efikasniji postupak izbora projekata.

"U skladu sa Pravilnikom raspisani su konkursi za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja u kulturi, za sufinansiranje projekata u oblasti književnosti, iz oblasti zaštite i promocije kulturnog nasljeđa, u oblasti izdavačke d‌jelatnosti, za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama", navedeno je u saopštenju.

Konkursi su raspisani i za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti, oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, te iz oblasti pozorišne umjetnosti.

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima i postupku raspod‌jele sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina raspisan je i javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Srpskoj u 2026. godini.

"Pravo podnošenja prijava imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište u Republici Srpskoj i koja su registrovana za obavljanje kulturne d‌jelatnosti, dok su uslovi za učešće dodatno precizirani u svakom pojedinačnom konkursu", navedeno je u saopštenju.

Prijave se podnose isključivo za projekte za koje su predviđeni i drugi izvori finansiranja, pri čemu učešće Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske ne može biti veće od 80 odsto ukupnog budžeta projekta.

Podnosioci prijava dužni su da dokumentaciju dostave u skladu sa uslovima propisanim u svakom pojedinačnom konkursu i na obrascima koje je pripremilo Ministarstvo, a neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Svi javni konkursi, kao i prateći obrasci za prijavu, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.