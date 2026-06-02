"Institucije Srpske uvijek na strani naroda"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da su institucije Srpske uvijek bile na strani naroda i dokazivale svoju ulogu i značaj, čega svi moraju biti svjesni.

"Radi toga institucije Srpske jesu permanentna meta napada, kako onih iz Sarajeva, tako i iz dijela međunarodne zajednice. Svjedočimo tome dovoljno dugo, i vi ste svjedoci, gledate, pratite. Znate li zašto je to tako i zbog čega se to radi?", upitao je Minić na predavanju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra".

On je naglasio da je to upravo zbog toga što baš u Srpskoj ljudi imaju priliku da budu slobodni, da uče istoriju onakvu kakva jeste, pravo onakvo kakvo treba da bude i sve predmete iz kojih se može naučiti da bi se prosuđivalo nezavisno i racionalno.

"Od nekadašnjeg austrougarskog upravnika BiH Benjamina Kalaja i pokušaja da se ukine ćirilica i sve ono što ona sa sobom nosi, pa do `savremenih Kalaja` oličenih u likovima raznih visokih predstavnika i sličnih agentura, svi su imali za cilj da nam otmu slobodu promišljanja, nakon toga pravo, narod, a na kraju i državu", dodao je Minić.

Prema njegovom mišljenju, sve ovo je istorija servirala srpskom narodu u raznim intervalima, prenosi Srna

"Vi ste mlađe generacije, dovoljno je da se vratite par godina ili samo godinu unazad i da posložite ove elemente i sve će vam biti jasno", naveo je Minić.

On je dodao da je stranac u BiH /Kristijan Šmit/ prekršio međunarodno pravo, sva pravila i procedure, da postoji uplitanje stranih sila i, kako kaže, ono što je najgore, Sarajevo koje je spremno da se do kraja obračuna sa Republikom Srpskom.

"Naravno, počevši od najzačajnije institucije, institucije predsjednika Republike Srpske, a vi znate kako politički sistem Srpske funkcionoše, znate kako se on bira i čiju direktnu volju predstavlja", rekao je Minić.

Uz to, podsjeća on, postoji najgrublja uzurpacija pravosuđa na nivou BiH, koje treba da je zajedničko, da u njemu Republika Srpska participira.

"Međutim, ni toga nema, uzurpirano je i uništeno. Na drugoj strani imate institucije Republike Srpske, odgovorne i spremne da zaštite Ustav i sve ono što iz njega proizilazi", rekao je Minić.