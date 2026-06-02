Dodik će se u Sankt Peterburgu sastati sa predstavnicima "Gasproma"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se u petak, 5. juna, u Sankt Peterburgu sa predstavnicima kompanije "Gasprom", javio je izvještač Srne.

Sa Dodikom, sastanku će prisustvovati i šef Predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović.

Sastanka je planiran za 11.45 časova po moskovskom vremenu, odnosno 10.45 časova po srednjoevropskom.

Dodik će, sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenkom Bubićem i zamjenikom ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanjom Kovačevićem, doputovati u Sankt Peterburg kako bi učestvovao na Međunarodnom ekonomskom forumu koji počinje sutra.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajaće do subote, 6. juna, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, zakazana je za petak, 5. jun.

Najvažnije događaje na ovogodišnjem 29. Međunarodnom ekonomskom forumu, kao i učešće delegacije Republike Srpske, pratiće ekipa Novinske agencije Republike Srpske, javlja Srna