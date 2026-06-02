Program Vlade Srpske: Prva grupa penzionera otišla na besplatnu banjsku rehabilitaciju

Iz Novog Grada danas je na besplatnu rehabilitaciju u Banju Mlječanica otputovalo 47 penzionera, po programu Vlade Republike Srpske.
Predsjednik Udruženja penzionera u Novom Gradu Nedeljko Zgonjanin rekao je Srni da će ove godine ukupno 128 penzionera iz ove lokalne zajednice sedam dana besplatno boraviti u banjama u Republici Srpskoj.
"Udruženje penzionera je obezbijedilo besplatan prevoz autobusom u banju. Ostali penzioneri na besplatnu banjsku rehabilitaciju u Teslić idu u avgustu", rekao je on.
Zgonjanin je rekao da će od 9. juna još 30 penzionera iz Novog Grada boraviti u Banji Mlječanica, uz podršku opštine Novi Grad.
On je objasnio je opština plaća 60 odsto troškova, a korisnici 40 odsto, prenosi Srna.
Zgonjanin je rekao da će za sve odlaske na banjsku rehabilitaciju Udruženje penzionera obezbijediti besplatan prevoz autobusom.
