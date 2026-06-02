Medvjed napao i povrijedio 4 osobe

Medvjed je napao i povrijedio četiri osobe na sjeveroistoku Japana, a svi povrijeđeni prebačeni su u bolnicu i u svjesnom su stanju, saopštile su lokalna policija i vatrogasna služba.
Vatrogasci su primili poziv od kompanije za proizvodnju čelika u gradu Fukušima jutros u 6.30 časova zbog napada medvjeda na dva radnika, u dvadesetim i šezdesetim godinama.
Medvjed je potom pobjegao u susjednu stambenu oblast, gde je napao ženu u osamdesetim godinama, a potom i muškarca u šezdesetim u obližnjoj poslovnoj zgradi.
Vjeruje se da je medvjed još u tom području, javila je agencija Kjodo.
Lokalna policija razmatra uvođenje vanrednog stanja da bi životinja bila ustrijeljena. Izvještaji građana koji su vidjeli medvjeda stižu od sinoć, prenosi Srna
Nakon ovih prijava otkazana je nastava u osnovnim i nižim srednjim školama u okolnoj oblasti.
