Žal za Šmitom: Islamska zajednica zabrinuta ko će biti novi visoki predstavnik u BiH

02.06.2026 11:38

Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих
Islamska zajednica u BiH uoči sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIK), na kojoj bi trebalo raspravljati o visokom predsavniku u BiH zabrinuta je ko bi mogao da dođe umjesto Kristijana Šimita.

Naime, Islamska zajednica izrazila je javno žal za Kristijanom Šmitom, navodeći da "novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese BiH, njenih naroda i građana".

A taj interes, potvrda je da je upravo Kristijan Šmit radio samo u interesu jednog naroda i to Bošnjaka, a Islamska zajednica bi da novi visoki predstavnik ide stopama odlazećeg.

Postavlja se pitanje zašto se Islamska zajednica miješa u politiku, jer se zna kakvo je uređenje BiH?!

Vrijeme je pokazalo da je koncept upravljanja BiH od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan.

Od početka je jasno da Šmit i birokrate u Sarajevu nisu poštovali ljudska prava drugih.

Ignorisali su izvorni Dejtonski sporazum, a čini se da je Islaskoj zajednici i njenom poglavaru Reisu Kavazoviću to i odgovaralo.

Mora se navesti da je Šmitov mandat u OHR-u obilježen haosom, manipulacijama, pravnim i političkim nasiljem, a kako je došao - ilegalno i nelegitimno, tako i odlazi.

Ipak, BiH nakon njegovog odlaska, ukoliko želi da opstane na dejtonskim principima, mora poništiti sve odluke koje su visoki predstavnici i nelegitimni Šmit donijeli i nametnuli u protekle tri decenije, prenosi RTRS

Treba težiti i zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika. Sjednica PIK-a zakazana je za 3. i 4. juna u Sarajevu.

