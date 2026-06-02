Diplomatska ofanziva: U BiH stižu ministri iz Francuske i Njemačke

02.06.2026 07:21

Uoči sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIK), na kojoj bi trebalo raspravljati o visokom predsavniku u BiH, u Sarajevo 2. juna stižu ministri iz Francuske i Njemačke.

Prema informacijama do kojih je došao Kliks, BiH posjetiće ministar za Evropu pri Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove Francuske Benžamen Adad i ministar za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke Ginter Krihbaum.

Razgovori uoči odluke PIK-a

Kako navodi isti izvor, francuski i njemački zvaničnici sastaće se sa više domaćih političkih aktera, a očekuje se da razgovori budu usmjereni na izbor novog visokog predstavnika u BiH.

Njihova posjeta dolazi svega dan prije početka sjednice PIK-a, zakazane za 3. i 4. jun, na kojoj bi trebalo da bude doneseno konačno rješenje o visokom predstavniku. Podsjećamo, njemačkog državljanima Kristijana Šmita je takođe imenovao PIK i nikada nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a.

Prema dostupnim informacijama, Francuska i Njemačka još nisu zauzele konačan stav o kandidaturi italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji za sada ima podršku Italije i Sjedinjenih Američkih Država.

Evropske zemlje protiv američkog kandidata

Istovremeno, evropske države i institucije Evropske unije navodno ne podržavaju mogućnost da novi visoki predstavnik postane američki kandidat Vilijam Ruger.

Konačna odluka PIK-a očekuje se najkasnije 4. juna.

