"Šmitov zakon" nije dio pravnog sistema u BiH

ATV
01.06.2026 10:11

правник Славко Митровић
Kristijan Šmit prekršio je sve akte na koje se poziva u svojoj odluci za dopunu Krivičnog zakona BiH i zato taj "Šmitov zakon" nije i ne može biti dio pravnog sistema u BiH, ističe pravnik Slavko Mitrović.

"Radi toga treba poništiti sve njegove posljedice, ako se želi opstanak bilo kakve BiH", napisao je Mitrović u kolumni za "Glas Srpske".

On je podsjetio da se pred sudijama Ustavnog suda BiH nalazi zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe člana Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo lažni visoki predstavnik Šmit.

"Taj zahtjev Kluba poslanika SNSD-a upućen je prošle godine, 11. decembra, ali još nije ni na vidiku bilo kakvo postupanje, što je 15. maja ove godine potvrdio i Mirsad Ćeman, penzionisani predsjednik ostatka Ustavnog suda BiH", naveo je Mitrović.

On je naglasio da nema iluziju da bi iz Ustavnog suda BiH mogla izaći bilo kakva ustavna odluka u pogledu brljotina i krize koju je nezakonitim djelovanjem počinio Šmit.

"Zašto nemam iluziju? Pa zato što je na konferenciji za štampu održanoj 15. maja ove godine sudija Ustavnog suda BiH Larisa Velić podsjetila da je Ustavni sud još 2000. godine zauzeo stav da nema nadležnost da preispituje ovlašćenja visokog predstavnika, ali da može ocjenjivati ustavnost zakona koje visoki predstavnik donese", naveo je Mitrović.

On je rekao da je krajnje vrijeme za vladavinu prava, jer bi uskoro moglo biti kasno, prenosi Srna

