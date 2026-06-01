Antonio Kosta dolazi u BiH

ATV
01.06.2026 07:22

Антонио Коста долази у БиХ
Foto: Tanjug / AP / Petros Karadjias

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta posjetiće danas BiH, te razgovarati sa članovima Predsjedništva BiH i predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krišto.

Ovim će Kosta započeti turneju po zemljama zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati Samitu EU - Zapadni Balkan, u Tivtu, saopšteno je iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Kostin dolazak u Predsjedništvo BiH planiran je za 15.00 časova, nakon čega će uslijediti sastanak, dok su izjave za novinare najavljene za 16.00 časova.

Najavljeno je da će Kosta sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću.

Antonio Kosta

Predsjedništvo BiH

Evropska unija

