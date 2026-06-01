Milan Kalinić o odnosu sa Željkom Obradovićem: Napravila se ta fama, sujeta je ubila sve kod nas

Popularni glumac i voditelj, Milan Kalinić, gostovao je u emisiji "Dođi na Trojku" na UNA televiziji, gdje je otvoreno govorio o svom odnosu prema liku i djelu najtrofejnijeg evropskog trenera, Željka Obradovića.

Kalinić je odmah na početku želio da razjasni spekulacije koje kruže u javnosti, a tiču se njegovog navodnog animoziteta prema strategu crno-bijelih.

- Napravila se ta fama, da ja ne volim Željka Obradovića, da ja mrzim Željka. Naprotiv! Ja za Željka mislim da je najbolji trener svih vremena. Devet titula... - počeo je Kalinić, ali je potom objasnio i drugu stranu medalje i svoje viđenje trenutne situacije.

- Bio sam u ubjeđenju da se on nije snašao malo u ovom vremenu sa ovim novim igračima kakvi su, kako funkcioniše sve, i da to nije to. I ja mislim da će se mnogi ljudi iz košarke složiti, čak navijači Partizana, složiti sa mnom, mnogi.

Za kraj, Kalinić se osvrnuo na mentalitet našeg naroda i nemogućnost prihvatanja drugačijeg mišljenja.

- Sujeta je ubila sve kod nas. Mnogo smo sujetni, mnogo kritiku shvatamo kao neprijateljstvo - zaključio je Milan Kalinić, inače poznat kao veliki navijač Crvene zvezde, prenosi Telegraf.