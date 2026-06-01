Logo
Large banner

Milan Kalinić o odnosu sa Željkom Obradovićem: Napravila se ta fama, sujeta je ubila sve kod nas

Autor:

ATV
01.06.2026 07:58

Komentari:

0
Милан Калинић о односу са Жељком Обрадовићем: Направила се та фама, сујета је убила све код нас

Popularni glumac i voditelj, Milan Kalinić, gostovao je u emisiji "Dođi na Trojku" na UNA televiziji, gdje je otvoreno govorio o svom odnosu prema liku i djelu najtrofejnijeg evropskog trenera, Željka Obradovića.

Kalinić je odmah na početku želio da razjasni spekulacije koje kruže u javnosti, a tiču se njegovog navodnog animoziteta prema strategu crno-bijelih.

- Napravila se ta fama, da ja ne volim Željka Obradovića, da ja mrzim Željka. Naprotiv! Ja za Željka mislim da je najbolji trener svih vremena. Devet titula... - počeo je Kalinić, ali je potom objasnio i drugu stranu medalje i svoje viđenje trenutne situacije.

- Bio sam u ubjeđenju da se on nije snašao malo u ovom vremenu sa ovim novim igračima kakvi su, kako funkcioniše sve, i da to nije to. I ja mislim da će se mnogi ljudi iz košarke složiti, čak navijači Partizana, složiti sa mnom, mnogi.

Za kraj, Kalinić se osvrnuo na mentalitet našeg naroda i nemogućnost prihvatanja drugačijeg mišljenja.

- Sujeta je ubila sve kod nas. Mnogo smo sujetni, mnogo kritiku shvatamo kao neprijateljstvo - zaključio je Milan Kalinić, inače poznat kao veliki navijač Crvene zvezde, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Kalinić

Željko Obradović

KK Partizan

KK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса

Košarka

Obradović bi otjerao najboljeg igrača Panatinaikosa

13 h

0
Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

Košarka

Zvezda se dogovorila sa Sašom Obradovićem

3 d

0
Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

Košarka

Željko Obradović dobio odriješene ruke, čeka se otkaz jednog čovjeka

4 d

0
Обрадовић: Прошле године 129 страдалих у саобраћајним несрећама

Republika Srpska

Obradović: Prošle godine 129 stradalih u saobraćajnim nesrećama

6 d

2

Više iz rubrike

Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

Košarka

Prvenstvo BiH: Igokea ostala bez titule

13 h

0
Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса

Košarka

Obradović bi otjerao najboljeg igrača Panatinaikosa

13 h

0
Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Košarka

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

18 h

0
Оклахома спрема "бомбу" након пада са трона НБА?

Košarka

Oklahoma sprema "bombu" nakon pada sa trona NBA?

1 d

0

  • Najnovije

11

15

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

11

11

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

11

04

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

11

01

Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

10

49

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner