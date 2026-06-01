Udar za tržište: Rusija zabranila izvoz avionskog goriva!

Vlada Rusije saopštila je da je do 30. novembra uvela zabranu izvoza avionskog goriva iz Rusije, uključujući ono koje je kupljeno na aukcijama na berzi.

Vlada nastavlja da "radi na održavanju pouzdanog i nesmetanog snabdijevanja domaćeg tržišta gorivom", a svrha odluke je da obezbijedi stabilnu situaciju na domaćem tržištu goriva, navodi se u saopštenju.

Izuzeci od privremene zabrane odnose se, između ostalog, na gorivo u procesnim rezervoarima koje koriste avioni na putu, mlazno gorivo koje je ušlo u carinski postupak prije stupanja na snagu uredbe o privremenom ograničenju, kao i gorivo iz snabdijevanja prema međudržavnim sporazumima, prenosi Srna.