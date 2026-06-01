Logo
Large banner

Udar za tržište: Rusija zabranila izvoz avionskog goriva!

Autor:

ATV
01.06.2026 08:45

Komentari:

0
Авион
Foto: pexels/ Mathew Browne

Vlada Rusije saopštila je da je do 30. novembra uvela zabranu izvoza avionskog goriva iz Rusije, uključujući ono koje je kupljeno na aukcijama na berzi.

Vlada nastavlja da "radi na održavanju pouzdanog i nesmetanog snabdijevanja domaćeg tržišta gorivom", a svrha odluke je da obezbijedi stabilnu situaciju na domaćem tržištu goriva, navodi se u saopštenju.

Izuzeci od privremene zabrane odnose se, između ostalog, na gorivo u procesnim rezervoarima koje koriste avioni na putu, mlazno gorivo koje je ušlo u carinski postupak prije stupanja na snagu uredbe o privremenom ograničenju, kao i gorivo iz snabdijevanja prema međudržavnim sporazumima, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Rusija

gorivo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Ekonomija

Gorivo u Evropi nastavlja da poskupljuje

18 h

0
Хормушки мореуз

Ekonomija

Prazne se nacionalne rezerve nafte, a ovo bi mogle biti teške posljedice

23 h

0
Потврђено за АТВ: Термоелектрана Гацко ван погона, почео ремонт

Ekonomija

Potvrđeno za ATV: Termoelektrana Gacko van pogona, počeo remont

1 d

1
Недељко Елек

Ekonomija

Elek: Ostaju najpovoljnije cijene ruskog gasa za Srpsku

2 d

0

  • Najnovije

11

15

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

11

11

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

11

04

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

11

01

Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

10

49

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner