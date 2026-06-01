Tragedija u Indoneziji: Eksplodirala bomba iz Drugog svjetskog rata, poginulo najmanje pet osoba

U stravičnoj nesreći koja se dogodila u indonežanskom selu u istočnoj regiji Papua poginulo je najmanje pet osoba, dok je 20 povrijeđeno. Policija sumnja da je uzrok nesreće aktiviranje eksplozivne naprave zaostale iz Drugog svjetskog rata.

Snažna eksplozija odjeknula je ispod jedne kuće izgrađene na stubovima, nakon čega je uslijedio stravičan prizor.

Prema snimcima koje je emitovao lokalni medij Kompas TV, gromoglasan prasak prestrašio je stanovništvo, a uslijedila je velika vatrena kugla i gust stub crnog dima.

Ledakan hebat terjadi di Kampung Yenures, Biak, Papua, Sabtu (30/5). Diduga berasal dari rudal aktif peninggalan PD II yang sedang dipotong warga.



Sedikitnya 10 orang dilaporkan MD, sejumlah rumah rusak.



U silovitoj detonaciji potpuno je uništeno devet kuća.

Portparol policije u Papui Čahjo Sukarnito potvrdio je sumnje istražilaca o porijeklu eksplozivne naprave.

„Sumnja se da je izvor eksplozije bila bomba ili minobacačka granata zaostala iz Drugog svjetskog rata“, izjavio je Sukarnito.

🇮🇩 A WWII-era bomb buried beneath a home exploded in Indonesia's Papua Province yesterday, killing at least 5 people, injuring 5 more, and leveling 6 houses.



The bomb had been sitting in the ground for over 80 years!!pic.twitter.com/o42V75VmlE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026

Situacija na terenu i dalje je teška. Dok se najmanje 19 osoba nalazi na bolničkom liječenju zbog lakših povreda, tri osobe se zvanično vode kao nestale. Spasilačke službe i policija nastavljaju pretragu ruševina.

Ovo područje Indonezije ima tešku istorijsku pozadinu kada je riječ o neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Tokom Drugog svjetskog rata, Indonezija je bila jedno od glavnih ratišta.

Na ovom prostoru vođene su žestoke borbe nakon što su japanske snage okupirale teritoriju, a savezničke snage potom pokrenule veliku ofanzivu kako bi povratile kontrolu nad ovom strateški važnom regijom, prenosi Kliks.