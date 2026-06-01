ATV saznaje: Osumnjičeni za četiri pljačke u 40 minuta danas pred tužiocem

Lice M.J. uhapšen zbog sumnje da je, za nepunih 40 minuta opljačkao četiri različita objekta u Banjaluci, danas će oko 10:30 časova biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Kako ATV saznaje, lice M.J.(36) nije bilo maskirano, niti naoružano. Riječ je o licu koje nije bilo poznato od ranije policiji.

Podsjećamo, banjalučka policija lišila je juče slobode lice M.J. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo četiri krivična djela „Razbojništvo“", navode iz policije.

Kako su naveli, sve se odigralo u periodu od 10:20 do 10:55 časova, kada je policiji u kratkom roku stiglo nekoliko uzastopnih prijava radnika iz različitih objekata.