Danas kiša sa grmljavinom u većini krajeva

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom koja će zahvatiti većinu predjela, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vetar i pojava grada ponegdje.

Na jugu i jugoistoku biće suvo tokom većeg dijela dana, a kiša je u ovim predjelima moguće tek uveče, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina.

Vjetar slab do umjeren, tokom dana u zoni pljuskova povremeno jak, sjeverni i sjeverozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 stepeni na sjeverozapadu do 30 stepeni Celzijusovih na jugu i jugoistoku.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je oblačno na području Krajine gdje je registrovana kiša, prenosi Srna.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Gacko 13, Drinić, Foča i Šipovo 14, Drvar, Ivan sedlo, Livno, Sokolac, Čemerno, Mrkonjić Grad i Rudo 15, Sanski Most, Kalinovik, Mrakovica, Ribnik, Novi Grad i Prijedor 16, Srebrenica, Kneževo, Srbac, Banjaluka i Bileća 17, Sarajevo, Bihać, Višegrad i Doboj 18, Tuzla 19, Gradačac, Zvornik, Bijeljina i Trebinje 20 i Mostar 21 stepen Celzijusov.